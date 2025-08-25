Ця непримітна рослина врятує ваш город від бур’янів: аж до самого вересня не буде надокучливих культур

Які бур’яни знищує фацелія / © Pixabay

Бур’яни з’являються швидше за культурні рослини, висмоктують із ґрунту поживні речовини та вологу, затінюють молоді сходи. Проте існує природний спосіб захистити грядки — досить залишити одну, на перший погляд непотрібну рослину, яку багато хто ігнорує, — фацелію.

Ця скромна рослина заслуговує на увагу і турботу, мов коштовність, адже вона стає справжнім зеленим щитом для городу, оберігаючи його від бур’янів до вересня. Секрет у тому, що фацелія швидко формує густу зелену “шапку”, яка щільно вкриває землю. Під цією природною ковдрою бур’янам бракує світла та місця для росту — навіть уперті лобода, осот чи пирій зникають без сліду. Крім того, коріння фацелії розпушує ґрунт, роблячи його повітряним і насиченим киснем, покращуючи його структуру для майбутніх культур.

Найважливіше те, що фацелія робить не лише “боротьбу” з бур’янами — вона ще й збагачує ґрунт. Коли рослина відцвітає, її можна скосити й залишити на грядці: зелена маса швидко розкладається, перетворюючись на природне добриво, яке наповнює землю азотом, калієм та кальцієм.

Фацелію можна сіяти майже в будь-який час — від весни до середини літа. Вона швидко проростає, чудово росте на будь-якому ґрунті і витримує прохолодну погоду. Найоптимальніший варіант — висівати її після збирання ранніх культур, наприклад редиски, салату чи цибулі на перо. На цих ділянках фацелія встигає вирости й стати надійним “зелено-захисним щитом” для грядок.

Додаткові плюси фацелії:

відлякує шкідників — її запах неприємний для дротяників і нематод;

приваблює бджіл — під час цвітіння фацелія стає справжнім медоносом, забезпечуючи якісне запилення сусідніх культур;

зберігає вологу — зелена маса утримує воду в ґрунті навіть у спекотні дні.

Не поспішайте позбуватися цієї рослини, якщо вона з’явилася на городі. Краще посадіть її свідомо і дайте працювати на користь вашого городу. Фацелія невибаглива, доступна за ціною та не потребує особливого догляду, проте приносить величезну користь: грядки залишаються чистими від бур’янів до осені, а ґрунт відновлюється і стає родючішим. Бережіть цю рослину, і вона щедро віддячить вам рясним урожаєм.