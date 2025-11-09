Ця помилка восени коштує врожаю: коли садити малину, щоб вона пережила зиму

Малина. / © pixabay.com

Перша половина листопада - останній термін, коли ще можна висадити малину у своєму саду. Пізніше та взимку робити цього категорично не можна. Згодом висадити кущі цих ягід можна буде вже на весні.

Чому зараз найкращий сад, аби висадити кущі малини, повідомляє портал Kobieta w INTERIA.PL.

Зараз ґрунт досить вологий. Завдяки цьому рослини зможуть краще вкоренитися до настання зими. Малина зможе утворити нове коріння навіть за температури близько 0-4°C.

Як висаджувати малину

Обріжте кінчики коренів саджанців та видаліть усі пошкоджені або сухі. Викопайте яму глибиною приблизно 10 см та шириною 20 см. Замочіть коріння у воді, змішаній із садовою землею.

Закопайте рослину до третьої бруньки (рахуючи від основи саджанця). Обріжте всі пагони вище бруньки, що утворилася на відстані 30 см. Добре полийте рослину.

Якщо ми висаджуємо розсаду з контейнера, то процес виглядатиме трохи інакше. Спочатку занурте контейнер у воду, а потім вийміть саджанці малини. Викопайте яму достатньої глибини, щоб вмістити кореневу грудку. Помістіть саджанець до ями: верхній шар ґрунту повинен бути на рівні з поверхнею ґрунту.

Закопайте рослину та ущільніть ґрунт навколо неї. Обріжте всі пагони вище бруньки, що утворилася на висоті 30 см. Полийте саджанець.

