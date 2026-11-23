Пральна машина може споживати чимало електроенергії, особливо коли ви регулярно вибираєте гаряче прання. Найбільше енергії зазвичай іде на нагрівання води, тому для повсякденного одягу не завжди потрібен тривалий цикл із високою температурою. Економніший вибір залежить від типу тканини, ступеня забруднення та можливостей конкретної моделі. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України радить за можливості прати за нижчої температури, завантажувати машину повністю та користуватися режимом «Eco».

«Еко» або «Бавовна Еко» — для звичайного прання. Це найкращий варіант для повсякденного завантаження, якщо одяг не має складних плям. Економний цикл може тривати довше за стандартний, але використовує менше електроенергії та води. Європейська комісія пояснює, що програма «Eco 40–60» призначена для забрудненої бавовни, яку можна прати за 40 або 60 °C.

«Бавовна 30 °C» — для не надто брудного одягу. Такий режим підходить для футболок, домашнього одягу й речей, які потрібно просто освіжити, якщо ярлик дозволяє цю температуру. Нижча температура зменшує потребу в нагріванні води, а отже, допомагає заощадити електроенергію.

«Швидке прання» — для невеликої кількості слабко забруднених речей. Цей цикл зручний, коли потрібно освіжити кілька футболок або сорочок. Але не варто вважати його найекономнішим для кожного завантаження: коротка програма може бути розрахована на малу кількість білизни й не підійде для рушників, постелі чи сильно забруднених речей.