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Ця програма тягне забагато світла: якими циклами прання користуватися натомість
Не орієнтуйтеся лише на тривалість прання: економність залежить від реального споживання електроенергії, температури й кількості білизни.
Пральна машина може споживати чимало електроенергії, особливо коли ви регулярно вибираєте гаряче прання. Найбільше енергії зазвичай іде на нагрівання води, тому для повсякденного одягу не завжди потрібен тривалий цикл із високою температурою. Економніший вибір залежить від типу тканини, ступеня забруднення та можливостей конкретної моделі. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України радить за можливості прати за нижчої температури, завантажувати машину повністю та користуватися режимом «Eco».
Які цикли прання допоможуть зменшити витрати
«Еко» або «Бавовна Еко» — для звичайного прання. Це найкращий варіант для повсякденного завантаження, якщо одяг не має складних плям. Економний цикл може тривати довше за стандартний, але використовує менше електроенергії та води. Європейська комісія пояснює, що програма «Eco 40–60» призначена для забрудненої бавовни, яку можна прати за 40 або 60 °C.
«Бавовна 30 °C» — для не надто брудного одягу. Такий режим підходить для футболок, домашнього одягу й речей, які потрібно просто освіжити, якщо ярлик дозволяє цю температуру. Нижча температура зменшує потребу в нагріванні води, а отже, допомагає заощадити електроенергію.
«Швидке прання» — для невеликої кількості слабко забруднених речей. Цей цикл зручний, коли потрібно освіжити кілька футболок або сорочок. Але не варто вважати його найекономнішим для кожного завантаження: коротка програма може бути розрахована на малу кількість білизни й не підійде для рушників, постелі чи сильно забруднених речей.
«Делікатне» — для тканин, яким потрібен обережний догляд. Обирайте його для речей, на ярлику яких вказано делікатне прання. Не запускайте довгий гарячий цикл лише для того, щоб «краще відіпрати»: температура та інтенсивність мають відповідати тканині.
Що ще допоможе прати економніше
Не запускайте машину напівпорожньою без потреби. Дочекайтеся повного завантаження, але не утрамбовуйте речі й не перевищуйте допустиму вагу.
Не періть усе за 60 °C. Для щоденного одягу часто достатньо 30 °C, якщо це дозволяє ярлик і речі не мають складних забруднень.
Не додавайте зайвий засіб для прання. Дотримуйтеся дозування на пакованні: надлишок може залишатися на тканині й потребувати додаткового полоскання.
Не плутайте довгий цикл із марнотратним. Програма «Eco» може працювати довше, але споживати менше енергії. Найточнішу інформацію про витрати конкретної моделі шукайте в інструкції або на енергетичній етикетці.