Ця проста звичка перед сном допоможе зберегти здоров’я серця та судин до глибокої старості

Як зберегти здоров’я серця / © www.freepik.com/free-photo

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Щоб підтримувати здоров’я серця та судин, не обов’язково починати зі складних процедур чи дорогих засобів. Одна з найкорисніших звичок — щовечора лягати спати приблизно в один і той самий час. Регулярний режим допомагає організму підтримувати природні добові ритми, а повноцінний сон важливий для нормальної роботи серця, контролю артеріального тиску та обміну речовин.

На зв’язок сну із серцево-судинним здоров’ям звертає увагу Американська асоціація серця — American Heart Association. У науковій заяві від 2025 року фахівці наголосили: значення має не лише кількість годин сну, а й його регулярність, якість та стабільність часу засинання та пробудження.

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Чому важливо лягати спати в один і той самий час

Серцево-судинна система працює відповідно до внутрішніх біологічних ритмів. Протягом доби змінюються артеріальний тиск, частота серцевих скорочень і активність гормональних систем. Коли людина постійно змінює час засинання, організму складніше підтримувати стабільний режим відпочинку й активності.

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Недосипання і порушення сну пов’язані з підвищеним ризиком високого артеріального тиску, порушень обміну глюкози, ожиріння та серцево-судинних захворювань. Саме тому Американська асоціація серця включила здоровий сон до переліку восьми ключових чинників, які допомагають підтримувати здоров’я серця.

Цікаві результати оприлюднили й науковці під час конференції Американської асоціації серця у листопаді 2026 року. Вони проаналізували дані про понад мільйон ночей сну та виявили зв’язок між нерегулярним часом засинання і пробудження та вищим ризиком серйозних серцево-судинних захворювань. Водночас це попередні результати дослідження, які ще не пройшли повного рецензування, тому вони не доводять, що зміна режиму сама по собі запобігає інфарктам чи інсультам.

Як сформувати звичку, корисну для серця

Почніть із простого правила: визначте зручний час відходу до сну й намагайтеся дотримуватися його щодня, зокрема у вихідні. Дорослим варто орієнтуватися на 7–9 годин нічного відпочинку. Наприклад, якщо потрібно прокидатися о 7:00, доцільно планувати засинання приблизно до опівночі, враховуючи час, необхідний для засинання.

За годину до сну бажано приглушити освітлення, відкласти телефон і не перевантажувати себе роботою. Краще провітрити кімнату, підготувати спальне місце та перейти до спокійних занять. Так організму буде легше налаштуватися на відпочинок.

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Важливо також не компенсувати постійний недосип тривалим сном лише у вихідні. Стабільний графік засинання і пробудження корисніший, ніж різкі зміни режиму протягом тижня.

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