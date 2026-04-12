Ця рослина приваблює кліщів та провокує появу цвілі: в жодному разі не садіть її на своєму подвір’ї

Плануючи озеленення подвір’я, більшість людей звертає увагу лише на красу та невибагливість рослин. Але деякі з них можуть створювати серйозні проблеми — притягувати шкідників, підвищувати вологість і навіть сприяти розвитку цвілі. Одна з таких рослин часто використовується для декору, але має приховані ризики.

Небезпечний вибір для декорування подвір’я — це плющ. Він дійсно має привабливий вигляд, швидко розростається, красиво обплітає стіни і створює зелений «живий килим». Проте саме ця густота і щільність робить його проблемним.

Плющ створює ідеальні умови для кліщів:

затінення і підвищена вологість;

погана циркуляція повітря;

накопичення органічних залишків.

У таких умовах кліщі активно розмножуються і можуть легко потрапляти на людей або домашніх тварин.

Як рослина провокує появу цвілі

Щільний покрив плюща затримує вологу біля стін і ґрунту. Якщо рослина росте близько до будинку, це може призводити до:

постійної сирості;

появи грибка на фасаді;

утворення цвілі у приміщеннях.

Особливо це небезпечно для старих будівель або погано вентильованих стін. Цвіль вкрай негативно впливає на дихальні шляхи і може викликати алергічні реакції.

Як уникнути проблем із плющем

Якщо ви вже маєте плющ на ділянці, не обов’язково одразу його повністю видаляти.

Важливо:

регулярно підрізати рослину;

не дозволяти їй щільно прилягати до стін;

контролювати рівень вологості.

А при плануванні нових насаджень краще вибирати рослини, які не створюють вологих і щільно затінених зон.