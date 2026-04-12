ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
343
Час на прочитання
2 хв

Ця рослина приваблює кліщів та провокує появу цвілі: в жодному разі не садіть її на своєму подвір’ї

Це гарна, але підступна рослина, тому перед тим, як її посадити, варто зважити всі «за» і «проти», щоб уникнути небажаних наслідків.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яку рослину неварто садити біля дому

© www.freepik.com/free-photo

Плануючи озеленення подвір’я, більшість людей звертає увагу лише на красу та невибагливість рослин. Але деякі з них можуть створювати серйозні проблеми — притягувати шкідників, підвищувати вологість і навіть сприяти розвитку цвілі. Одна з таких рослин часто використовується для декору, але має приховані ризики.

Яку рослину неварто садити біля дому

Небезпечний вибір для декорування подвір’я — це плющ. Він дійсно має привабливий вигляд, швидко розростається, красиво обплітає стіни і створює зелений «живий килим». Проте саме ця густота і щільність робить його проблемним.

Плющ створює ідеальні умови для кліщів:

  • затінення і підвищена вологість;

  • погана циркуляція повітря;

  • накопичення органічних залишків.

У таких умовах кліщі активно розмножуються і можуть легко потрапляти на людей або домашніх тварин.

Як рослина провокує появу цвілі

Щільний покрив плюща затримує вологу біля стін і ґрунту. Якщо рослина росте близько до будинку, це може призводити до:

  • постійної сирості;

  • появи грибка на фасаді;

  • утворення цвілі у приміщеннях.

Особливо це небезпечно для старих будівель або погано вентильованих стін. Цвіль вкрай негативно впливає на дихальні шляхи і може викликати алергічні реакції.

Як уникнути проблем із плющем

Якщо ви вже маєте плющ на ділянці, не обов’язково одразу його повністю видаляти.

Важливо:

  • регулярно підрізати рослину;

  • не дозволяти їй щільно прилягати до стін;

  • контролювати рівень вологості.

А при плануванні нових насаджень краще вибирати рослини, які не створюють вологих і щільно затінених зон.

Дата публікації
Кількість переглядів
343
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie