Ця рослина приваблює кліщів та провокує появу цвілі: в жодному разі не садіть її на своєму подвір’ї
Це гарна, але підступна рослина, тому перед тим, як її посадити, варто зважити всі «за» і «проти», щоб уникнути небажаних наслідків.
Плануючи озеленення подвір’я, більшість людей звертає увагу лише на красу та невибагливість рослин. Але деякі з них можуть створювати серйозні проблеми — притягувати шкідників, підвищувати вологість і навіть сприяти розвитку цвілі. Одна з таких рослин часто використовується для декору, але має приховані ризики.
Яку рослину неварто садити біля дому
Небезпечний вибір для декорування подвір’я — це плющ. Він дійсно має привабливий вигляд, швидко розростається, красиво обплітає стіни і створює зелений «живий килим». Проте саме ця густота і щільність робить його проблемним.
Плющ створює ідеальні умови для кліщів:
затінення і підвищена вологість;
погана циркуляція повітря;
накопичення органічних залишків.
У таких умовах кліщі активно розмножуються і можуть легко потрапляти на людей або домашніх тварин.
Як рослина провокує появу цвілі
Щільний покрив плюща затримує вологу біля стін і ґрунту. Якщо рослина росте близько до будинку, це може призводити до:
постійної сирості;
появи грибка на фасаді;
утворення цвілі у приміщеннях.
Особливо це небезпечно для старих будівель або погано вентильованих стін. Цвіль вкрай негативно впливає на дихальні шляхи і може викликати алергічні реакції.
Як уникнути проблем із плющем
Якщо ви вже маєте плющ на ділянці, не обов’язково одразу його повністю видаляти.
Важливо:
регулярно підрізати рослину;
не дозволяти їй щільно прилягати до стін;
контролювати рівень вологості.
А при плануванні нових насаджень краще вибирати рослини, які не створюють вологих і щільно затінених зон.