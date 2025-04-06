Ця рослина здатна замінити гній і покращити структуру ґрунту: який сидерат вважається найкращим

Який сидерат здатен замінити гній / © commons.wikimedia.org

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З-поміж усіх сидератів для поліпшення родючості ґрунту найкращим вважається фацелія. Бо саме вона може замінити гній, а також розпушити ґрунт, щоб покращити проникність вологи та повітря.

Від інших рослин фацелія відрізняється густою зеленою масою та розгалуженою кореневою системою. Цей сидерат треба садити після збору урожаю. Він захистить вільну ділянку від росту бур’янів, а ґрунт — від вивітрювання, особливо під час посухи.

Якщо посадити фацелію на виснаженому ґрунті, вона перетворить його на справжній чорнозем. До того ж, сидерат стійкий до хвороб, тому після нього овочеві культури не хворітимуть.

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Які ще рослини-сидерати можуть замінити гній

Експерти радять для підживлення ґрунту також сіяти на своєму городі конюшину, люпин, горох, квасолю та боби. Цього майже ніхто не знає, однак бобові — це прекрасні сидерати, що також здатні замінити гній.

Агрономи пропонують сіяти рослини-сидерати разом, таким чином можна не лише підживити ґрунт, а й захистити його від розмноження хвороботворних бактерій та шкідників. Адже монокультура має обмежений вплив, а в тандемі сидерати принесуть максимум користі.

Наприклад, можна сіяти горох разом із ячменем, а фацелію з гірчицею. Разом ці рослини покращать структуру землі та наситять її всіма необхідними мікроелементами.