Ця риба дешевша за лосось і скумбрію, але в рази корисніша та смачніша: її варто додати до раціону
Яка доступна морська риба здатна забезпечити організм омега-3, білком і важливими мікроелементами, покращує здоров’я серця й судин, зміцнює імунітет без великих витрат.
Коли мова заходить про корисну рибу, більшість одразу згадує про лосось і скумбрію. Вони давно мають репутацію суперфудів, але разом із цим часто залишаються недоступними через високу ціну. Проте існує риба, яка не поступається їм за поживною цінністю, а подекуди навіть перевершує, але коштує значно дешевше. Йдеться про сардини — недорогий і надзвичайно потужний за своїм складом продукт, який варто зробити регулярною частиною свого раціону.
Чому саме сардини вважають найкориснішими
Сардини — це дрібна морська риба, яка живе у чистих шарах води та харчується планктоном. Саме завдяки цьому в її м’ясі майже не накопичуються шкідливі речовини та важкі метали. Водночас сардини мають надзвичайно концентрований поживний склад, що робить їх справжнім вітамінним коктейлем.
Більше омега-3, ніж у дорогій рибі. Однією з головних переваг сардин є високий вміст омега-3 жирних кислот. Ці жири необхідні для здоров’я серця, нормальної роботи мозку та зменшення запальних процесів в організмі. За кількістю омега-3 сардини часто не поступаються лососю, а інколи навіть перевищують його показники, особливо якщо йдеться про консервовані сардини в оливковій олії.
Ідеальне джерело білка. Сардини містять велику кількість легкозасвоюваного білка, який необхідний для м’язів, імунної системи та відновлення тканин. На відміну від багатьох інших продуктів, білок у сардинах поєднується з корисними жирами, що робить їх особливо цінними для збалансованого харчування.
Кальцій та вітамін D для міцних кісток. Особливість сардин у тому, що їх часто вживають разом із кісточками, особливо у консервованому вигляді. Саме це робить їх природним джерелом кальцію. У поєднанні з вітаміном D, якого також багато в цій рибі, сардини підтримують міцність кісток і зубів та знижують ризик остеопорозу.
Користь для серця та судин. Регулярне вживання сардин допомагає знижувати рівень «поганого» холестерину, підтримувати еластичність судин і нормалізувати артеріальний тиск. Саме тому їх рекомендують включати до раціону людям, які дбають про профілактику серцево-судинних захворювань.
Краса шкіри. Завдяки поєднанню омега-3, вітамінів групи B і антиоксидантів сардини позитивно впливають на стан шкіри. Вони допомагають зберігати її еластичність, зменшують сухість та підтримують природне сяйво. Це робить сардини не лише продуктом для здоров’я, а й для зовнішньої привабливості.