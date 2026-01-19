Ця риба дешевша за лосось і скумбрію, але в рази корисніша та смачніша: її варто додати до раціону

Яка недорога риба вважається найкориснішою / © Freepik

Коли мова заходить про корисну рибу, більшість одразу згадує про лосось і скумбрію. Вони давно мають репутацію суперфудів, але разом із цим часто залишаються недоступними через високу ціну. Проте існує риба, яка не поступається їм за поживною цінністю, а подекуди навіть перевершує, але коштує значно дешевше. Йдеться про сардини — недорогий і надзвичайно потужний за своїм складом продукт, який варто зробити регулярною частиною свого раціону.

Чому саме сардини вважають найкориснішими

Сардини — це дрібна морська риба, яка живе у чистих шарах води та харчується планктоном. Саме завдяки цьому в її м’ясі майже не накопичуються шкідливі речовини та важкі метали. Водночас сардини мають надзвичайно концентрований поживний склад, що робить їх справжнім вітамінним коктейлем.