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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Ця зачіска повертається з новою силою: названо тренд осені-2026

Восени 2026-го на перший план виходять природність, м’який об’єм і пасма, які невимушено обрамляють обличчя.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

Після кількох років популярності ідеально гладких пучків і туго затягнутого волосся модні тенденції змінюють напрямок. Одним із головних трендів сезону стала м’яка недбала зачіска — низький або середній хвіст із вільними пасмами, що створює ефект легкої розтріпаності.

Усе про трендову зачіску на осінь-2026 - модний хвіст, кому він пасує та як адаптувати його до осіннього образу, розповіли експерти виданню Vogue Italia.

Стилісти пояснюють, що цей образ нагадує культові зачіски 1970-х років, які носили Джейн Біркін, Бріжит Бардо та Джейн Фонда. Тоді недбало зібране волосся стало символом свободи, жіночності й богемного стилю.

Сьогодні ця зачіска повертається в сучасному прочитанні: поєднує ретро-шарм із невимушеною елегантністю та не потребує ідеально зафіксованих пасом.

Який виглядає має недбалий хвіст

Hair-експерти пояснили, що головна особливість цієї зачіски — м’яка форма, природний об’єм і пасма, які вільно спадають біля обличчя. Волосся не затягують надто туго, а корені не пригладжують до ідеальної гладкості. Завдяки цьому зачіска має невимушений вигляд, але не здається неохайною.

Проділ можна зробити центральним або боковим — залежно від рис обличчя та бажаного ефекту. Центральний проділ додає образу ретро-настрою, а боковий робить його м’якшим і романтичнішим.

Секрет трендової зачіски — не намагатися зробити її ідеальною. Кілька пасом, що вибиваються з хвоста, трохи підняті корені та вільно зібране волосся створюють ефект природності. Водночас важливо, щоб недбалість виглядала продуманою: зачіска має зберігати форму й рухливість.

Ще одна перевага — простота. На створення такого хвоста потрібно лише кілька хвилин, тому він стане вдалим рішенням для повсякденних образів, роботи, прогулянок і навіть вечірніх виходів.

Дженна Ортега продемонструвала варіант із центральним проділом, вільними передніми пасмами та об’ємом на маківці. / © Associated Press

Дженна Ортега продемонструвала варіант із центральним проділом, вільними передніми пасмами та об’ємом на маківці. / © Associated Press

Кому пасує недбалий хвіст

Одна з причин популярності цієї зачіски — її універсальність. Завдяки різним варіантам проділу, об’єму та вільних пасом її можна адаптувати до різних форм обличчя й типів волосся.

  • Овальне обличчя

Центральний проділ і пасма біля скронь допоможуть підкреслити гармонійні пропорції та природні риси.

  • Витягнуте обличчя

Краще залишити більше об’єму з боків і не надто піднімати волосся на маківці. Вільні пасма біля щік також допоможуть візуально збалансувати пропорції.

  • Кругле обличчя

Можна спробувати боковий проділ і подовжені пасма, які м’яко обрамляють обличчя. Це допоможе створити виразніший силует зачіски.

Водночас ці рекомендації не є суворими правилами: найкращий варіант залежить від індивідуальних рис і того, як людина звикла носити волосся.

Яка довжина та текстура волосся потрібні

Найпростіше зробити недбалий хвіст на волоссі середньої та великої довжини. Воно дозволяє зібрати пасма й залишити кілька локонів біля обличчя. На стрижці середньої довжини також можна створити подібний образ — достатньо зібрати волосся в коротший хвіст і підкреслити текстуру кінчиків.

Зачіска підходить для прямого, хвилястого та кучерявого волосся. На прямому волоссі можна додати легкі хвилі, щоб зробити укладку об’ємнішою. Природні хвилі й кучері, навпаки, допоможуть отримати потрібний ефект без додаткових зусиль.

Нагадаємо, мода 80-х знову повертається - ретро-укладання знову популярні. Вони сміливі, об’ємні та невимушені, як і кілька десятиліть тому.

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