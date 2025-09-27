Ця зачіска повертається з новою силою: названо тренд цієї осені

Хвіст. / © Фото з відкритих джерел

Класичний хвіст - одна з найпростіших зачіска, яку можна зробити лише за кілька хвилин. Цієї осені він опинився серед найбільших трендів у зачісках.

Про хвіст, який став стає справжнім модним аксесуаром, пише Vogue France.

Осінь-2025 перетворила звичний ponytail на креативний б’юті-штрих, здатний зробити будь-який образ більш виразним і стильним, а також показати свою індивідуальність.

Він може бути гладким із ефектом "дзеркального волосся" або ж недбало зібраним. Втім, і в одній, і в іншій інтерпретаціях він пасуватиме до вечірнього образу, спортивного стилю чи до ділового костюму.

Серед трендів цього сезону:

силіконові резинки, які чіпляють у кілька рядів уздовж усього хвоста, аби створити ефект прикраси.

великі тканинні резинки додадуть об’єм і грайливість, особливо в поєднанні з розслабленими хвилями.

мініатюрні банти у велюровому виконанні додадуть вишуканості.

