Ця зачіска повертається з новою силою: названо тренд цієї осені
Хвіст повертається з новою силою.
Класичний хвіст - одна з найпростіших зачіска, яку можна зробити лише за кілька хвилин. Цієї осені він опинився серед найбільших трендів у зачісках.
Про хвіст, який став стає справжнім модним аксесуаром, пише Vogue France.
Осінь-2025 перетворила звичний ponytail на креативний б’юті-штрих, здатний зробити будь-який образ більш виразним і стильним, а також показати свою індивідуальність.
Він може бути гладким із ефектом "дзеркального волосся" або ж недбало зібраним. Втім, і в одній, і в іншій інтерпретаціях він пасуватиме до вечірнього образу, спортивного стилю чи до ділового костюму.
Серед трендів цього сезону:
силіконові резинки, які чіпляють у кілька рядів уздовж усього хвоста, аби створити ефект прикраси.
великі тканинні резинки додадуть об’єм і грайливість, особливо в поєднанні з розслабленими хвилями.
мініатюрні банти у велюровому виконанні додадуть вишуканості.
