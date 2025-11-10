Ця знахідка у саду змусила чоловіка викликати поліцію: що це було

Сад / © unsplash.com

Реклама

Мешканець штату Орегон (США) пережив справжнє приголомшення, коли під час рутинних робіт у власному саду натрапив на масивну металеву коробку, яку назвав «забутою часом». Значний розмір знахідки та історичний контекст ділянки одразу наштовхнули чоловіка на думку, що він «знайшов могилу».

Про це пише Mirror.

Підозри та історичні карти

Згідно з картами штату Орегон 1850-х років, приблизно на цьому місці колись стояла каплиця. Ця обставина лише посилила підозри власника ділянки, який поспішив поділитися своєю моторошною знахідкою на Reddit.

Реклама

Чоловік одразу звернувся по допомогу:

Він зв’язався з археологічною групою, пов’язаною з міською радою. Надіслав повідомлення у вебчат поліції.

Поліцейські прибули протягом двох годин, але виявили повну незацікавленість у подальшому розслідуванні. Вони були «задоволені», хіба що він не знайшов би людських кісток.

Деталі конструкції

Залишившись сам на сам зі своєю знахідкою, чоловік продовжив копати. Він з’ясував, що конструкція має глибину близько 1–1,2 метра, а її дно є суцільним і з’єднаним зі стінами. Це підтверджувало, що вміст знаходиться всередині.

Після того, як він поділився деталями, користувачі Reddit швидко включилися в обговорення. Відповідаючи на питання про орієнтацію, чоловік додав, що знахідка спрямована на Схід-Захід.

Реклама

Коментатори нагадали, що в християнській традиції людей ховали обличчям на схід, у напрямку Єрусалиму, що є вагомим аргументом на користь версії про могилу. Хоча деякі користувачі наполягали, що це не що інше, як септик або вигрібна яма.

«Я насправді трохи стурбований тим, що ви не знайшли скелета, бо єдине можливе пояснення полягає в тому, що труп перетворився на зомбі і наразі перебуває на волі», — пожартував один із коментаторів, підкреслюючи таємничість знахідки.

Фінал цієї історії залишається відкритим, але вона вже викликала великий інтерес до «забутої» історії ділянки.

Нагадаємо, у Німеччині родина жителя одного села живе там уже протягом трьох тисячоліть. Колишній вчитель професійно-технічного училища знав: він живе там, де жив його батько. І його дід. І його прадід. Але він ніколи б не здогадався, що коріння його родини сягає так далеко.

Реклама

Раніше ми писали, що у Франції чоловік знайшов на своєму подвір’ї справжній скарб, вартість якого становить приблизно 700 тисяч євро.