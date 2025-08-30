Ця звичка вбиває машинку за 2 прання: експерти назвали головну помилку, яку роблять усі

Чому пральна машинка швидко ламається / © Freepik

Пральна машинка — одна з тих речей у домі, без яких складно уявити комфортне життя. Але навіть найсучасніша техніка може зламатися дуже швидко, якщо користуватися нею неправильно. Майстри з ремонту запевняють, що є одна поширена звичка, яка вбиває пральну машинку буквально за кілька прань.

Чому не можна запускати пральну машинку кілька разів підряд без перерви

Багато хто думає, якщо потрібно випрати одразу кілька партій білизни, достатньо після завершення одного циклу знову натиснути кнопку «Старт». Насправді це найбільша помилка, і ось чому.

Перегрівається двигун. Після повного циклу мотор пральної машини потребує хоча б 30-40 хвилин відпочинку. Якщо цього не зробити, температура підвищується, а це призведе до того, що прилад швидко вийде з ладу.

Зношується ремінь і підшипники. Коли пралка працює без паузи, навантаження на рухомі деталі зростає в рази, що скорочує їхній ресурс.

Електроніка дає збої. Система управління теж не розрахована на безперервну роботу. В результаті можуть з’явитися помилки у програмі або повний вихід з ладу самої плати.

Як правильно користуватися пральною машиною, щоб вона служила вічно

Фахівці радять дотримуватися кількох простих правил, які значно подовжать життя вашого побутового приладу.

