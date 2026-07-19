Ця звичка "з'їдає" ваші гроші: як позбутися фінансових проблем — поради експертів

Як навчитися керувати своїми фінансами / © Freepik

Реклама

Багато людей переконані, що головна причина нестачі грошей — низька зарплата або високі ціни. Проте фінансові консультанти зазначають: часто проблема полягає не лише в доходах, а й у повсякденних звичках. Саме вони можуть непомітно «з’їдати» значну частину бюджету, не залишаючи можливості накопичувати кошти. Однією з найнебезпечніших звичок експерти називають імпульсивні купівлі. Саме вони найчастіше стають причиною постійної нестачі грошей, навіть якщо людина має стабільний дохід.

Чому імпульсивні купівлі такі небезпечні

Імпульсивною вважається купівля, яку людина робить під впливом емоцій, реклами чи миттєвого бажання, а не через реальну потребу.

Це можуть бути акційні товари, новий одяг, декоративні дрібниці для дому, косметика або гаджети, без яких цілком можна обійтися. Окремо такі витрати здаються незначними, але за місяць вони можуть скласти чималу суму.

Реклама

Саме через такі дрібні, але регулярні покупки багатьом людям не вдається відкладати гроші або створити фінансову «подушку безпеки».

Як зрозуміти, що ви купуєте забагато

Фахівці радять звернути увагу на кілька ознак. Якщо після походу до магазину ви часто не можете пригадати, навіщо придбали певну річ, або вдома накопичуються товари, якими майже не користуєтеся, це свідчить про імпульсивні витрати.

Ще один сигнал — постійне очікування зарплати, навіть якщо доходів загалом вистачає.

Як позбутися цієї звички

Плануйте купівлю необхідного заздалегідь. Перед походом до магазину складайте список необхідних товарів і намагайтеся не відступати від нього. Це допомагає уникнути випадкових витрат. Не купуйте одразу. Якщо побачили річ, яка дуже сподобалася, дайте собі хоча б добу на роздуми. Часто вже наступного дня бажання купувати зникає. Встановіть ліміт на дрібні витрати. Експерти рекомендують визначити суму, яку можна витрачати на необов’язкові купівлі протягом місяця. Коли цей ліміт вичерпано, краще утриматися від нових придбань. Ведіть облік витрат. Навіть простий запис усіх покупок допомагає побачити, куди насправді йдуть гроші. Багато людей дивуються, коли підраховують, скільки витрачають на дрібниці.

Які звички допомагають накопичувати гроші

Фінансові експерти радять спочатку відкладати частину доходу, а вже потім планувати інші витрати.

Реклама

Навіть якщо це лише 5-10% від зарплати, регулярність має значно більше значення, ніж велика сума.

Також варто порівнювати ціни перед купівлею, користуватися програмами лояльності лише тоді, коли вони дійсно вигідні, та уникати покупок через нудьгу або поганий настрій.

Чому фінансова дисципліна важливіша за високий дохід

Чимало людей із середнім доходом успішно накопичують кошти завдяки правильним фінансовим звичкам. Водночас люди з високими заробітками іноді постійно стикаються з нестачею грошей через необдумані витрати.

Саме тому фінансова грамотність і контроль над власними звичками часто мають більший вплив на добробут, ніж розмір зарплати.

Реклама

Новини партнерів