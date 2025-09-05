Як очистити багаторічний нагар зі сковороди або каструлі / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Навіть найстійкіший нагар на каструлі або сковороді легко усунути за лічені хвилини — і все, що знадобиться, це… лід!

Простий лайфгак:

Заморозьте воду у формочках для льоду. Легко нагрійте сковороду або каструлю. Протріть кубиками льоду пригорілий шар. Змийте залишки водою — і ваш посуд сяє, як новий!

Інколи, кажуть фахівці, навіть лід не обов’язковий! Можна просто підставити сковорідку або каструлю під потужну струю крижаної води і результат буде такий самий — нагар легко відходить.