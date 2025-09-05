- Дата публікації
Цікава хитрість з водою — і нагару як не було: як за 0 копійок очистити каструлі та сковорідки
Фахівці розказали про надзвичайно легкий спосіб, як за лічені хвилини повернути каструлі або сковороді чистоту навіть від сильного пригорілого шару. Все, що для цього потрібно — звичайна вода та трохи часу.
Навіть найстійкіший нагар на каструлі або сковороді легко усунути за лічені хвилини — і все, що знадобиться, це… лід!
Простий лайфгак:
Заморозьте воду у формочках для льоду.
Легко нагрійте сковороду або каструлю.
Протріть кубиками льоду пригорілий шар.
Змийте залишки водою — і ваш посуд сяє, як новий!
Інколи, кажуть фахівці, навіть лід не обов’язковий! Можна просто підставити сковорідку або каструлю під потужну струю крижаної води і результат буде такий самий — нагар легко відходить.