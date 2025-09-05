ТСН у соціальних мережах

Цікава хитрість з водою — і нагару як не було: як за 0 копійок очистити каструлі та сковорідки

Фахівці розказали про надзвичайно легкий спосіб, як за лічені хвилини повернути каструлі або сковороді чистоту навіть від сильного пригорілого шару. Все, що для цього потрібно — звичайна вода та трохи часу.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як очистити багаторічний нагар зі сковороди або каструлі

Як очистити багаторічний нагар зі сковороди або каструлі / © Фото з відкритих джерел

Навіть найстійкіший нагар на каструлі або сковороді легко усунути за лічені хвилини — і все, що знадобиться, це… лід!

Простий лайфгак:

  1. Заморозьте воду у формочках для льоду.

  2. Легко нагрійте сковороду або каструлю.

  3. Протріть кубиками льоду пригорілий шар.

  4. Змийте залишки водою — і ваш посуд сяє, як новий!

Інколи, кажуть фахівці, навіть лід не обов’язковий! Можна просто підставити сковорідку або каструлю під потужну струю крижаної води і результат буде такий самий — нагар легко відходить.

