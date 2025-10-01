ТСН у соціальних мережах

Ціни на борщовий набір здорожчають: що саме потрібно закуповувати

З урахуванням військового стану ціни на овочі коливаються в залежності від врожаю.

Автор публікації
Наталія Магдик
Борщ / © Pexels

В Україні з початку осені ціни на овочі з борщового набору — картоплю, моркву, капусту, буряк і цибулю — трохи знизилися після літнього різкого подорожчання. Це пов’язано із сезонним насиченням ринку овочами відкритого ґрунту.

Про це розповів генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль у коментарі для Новини.LIVE.

«У вересні, порівняно з серпнем, ми спостерігали певне зниження цін. Це сезонне явище. Але так триватиме недовго — наближаються холоди. Уже з середини жовтня почнуться перші заморозки, і виникнуть додаткові витрати на склади та логістику. Тому картопля, морква, буряк, капуста і цибуля додадуть у ціні 5–6 гривень», — пояснив Коваль.

За його словами, врожайність картоплі цього року краща, ніж минулого, і наразі її середня ціна становить близько 17 грн/кг. До грудня очікується підвищення до 20 грн/кг.

«Зараз найвигідніший час, щоб купувати овочі на зиму, бо через суху погоду аграрії виставили на ринок усі свої запаси», — додав експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що, в Україні відбулися різкі зміни цін на овочі та фрукти: подорожчали морква, буряк, огірки та виноград, а помідори, цибуля, кавуни та дині подешевшали.

