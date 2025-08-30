Цю фразу не можна говорити близькій людині: такі слова зруйнують навіть найміцніші стосунки

Які слова не можна говорити коханій людині / © www.freepik.com/free-photo

Здавалося б, одне необережне слово у сварці не може серйозно вплинути на стосунки. Проте психологи попереджають, що існує фраза, яка непомітно, але впевнено підточує довіру між партнерами та ставить під загрозу навіть найміцніші взаємини.

Як руйнуються стосунки: пояснення психолога

Розрив рідко відбувається миттєво. Найчастіше він нагадує повільний процес: невеликі образи, замовчування та некоректні висловлювання накопичуються, доки не стають нестерпними.

Психолог Марк Треверс у коментарі для CNBC Make It зазначив, що одні й ті самі помилки у спілкуванні зустрічаються майже у всіх парах. І головна з них — як ми говоримо під час конфліктів.

«Чому ти не можеш бути як…» — найтоксичніша фраза у стосунках.

За словами експерта, найбільш небезпечними є вислови на кшталт: «Чому ти не можеш бути як (інша людина)?»

Зовні це може звучати як емоційний випад або звичайне роздратування, проте прихований зміст завжди однаковий: «Ти недостатній, хтось інший впорався б значно краще».

Такі слова поступово руйнують почуття власної цінності в партнера. Людина починає сумніватися у своїй значущості, відчуває себе недолюбленою та невпевненою.

Чому ми порівнюємо, замість того щоб бути чесними

Фраза сама по собі — не корінь проблеми. Вона лише сигналізує про страх бути відвертим. Дослідження свідчать, що багато людей замовчують справжні емоції, бо не впевнені у партнерові чи бояться негативної реакції.

Насправді, як пояснює психолог, в такі моменти людина не мріє про іншого партнера. Вона просто не має відчуття безпеки, щоб відкрито висловити свої потреби.

Що робити замість порівнянь

Треверс радить використовувати «я-висловлювання», які відображають власні почуття, а не чужий приклад. Це можуть бути такі слова:

«Для мене важливо, щоб ми розмовляли спокійно, без криків».

«Мені складно, коли наші сварки стають надто різкими. Я хочу, щоб ми разом навчилися долати це».

Експерт наголошує що такі формулювання не звинувачують, а запрошують до діалогу.