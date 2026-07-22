Цю помилку під час розморожування м’яса роблять майже всі: влітку вона особливо небезпечна

Розморожування м’яса влітку / © pexels.com

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Правильне розморожування м’яса не менш важливе, ніж його заморожування. Помилки на цьому етапі можуть не лише погіршити смак і текстуру продукту, а й створити умови для розмноження небезпечних бактерій. У літню спеку такі ризики значно зростають.

Про це повідомило видання Femcafe.hu.

Перед тим як покласти м’ясо до морозильної камери, його радять розділити на невеликі порції. Це не лише зручніше для подальшого використання, а й допомагає краще зберегти якість продукту. Невеликі шматки замерзають швидше, тому в них утворюється менше кристалів льоду, які пошкоджують волокна. Натомість великі шматки після розморожування часто стають більш водянистими та втрачають щільну текстуру.

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Важливу роль відіграє й упаковка. Для зберігання м’яса рекомендують використовувати герметичні пакети для заморожування або вакуумне пакування. Якщо продукт контактує з повітрям, його поверхня пересихає, починається окислення, змінюється колір, можуть з’явитися сторонній запах і погіршитися смакові властивості.

Найбільше помилок люди роблять уже на етапі розморожування. Однією з найпоширеніших є звичка залишати м’ясо на кухонному столі за кімнатної температури. У спекотну пору року такий спосіб особливо ризикований. Поки середина шматка ще залишається замороженою, поверхня вже нагрівається до температури, сприятливої для швидкого розмноження бактерій. Це може значно підвищити ризик харчового отруєння.

Не рекомендують також розморожувати м’ясо у теплій воді. Хоча цей спосіб здається швидшим, він призводить до нерівномірного відтавання: зовнішній шар уже нагрівається, тоді як усередині продукт ще залишається крижаним. У результаті погіршуються смак і текстура, а тепле середовище створює сприятливі умови для розвитку бактерій.

Варто уникати і мікрохвильової печі, навіть якщо вона оснащена режимом розморожування. Через нерівномірний розподіл мікрохвиль окремі ділянки м’яса можуть почати готуватися, тоді як інші залишатимуться замороженими. Це негативно впливає на структуру продукту та може призвести до нерівномірного приготування. Особливо чутливою до такого способу є риба, адже її ніжна текстура легко пошкоджується.

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Найкращий варіант — повільне розморожування в холодильнику. Хоча цей процес потребує більше часу, він забезпечує рівномірне відтавання за безпечної температури. До того ж м’ясо втрачає менше вологи, краще зберігаючи свою текстуру та смакові якості.

Окрему увагу варто приділити рибі, яка псується швидше за інші види м’яса.Її рекомендують розморожувати виключно в холодильнику та готувати якомога швидше після відтавання. Рідину, що виділяється під час цього процесу, слід обов’язково зливати, адже в ній можуть накопичуватися бактерії з поверхні продукту. Перед приготуванням рибу також радять промити.

Нагадаємо, сезон щедрого врожаю аличі завжди ставить перед садівниками питання про те, як найкраще зберегти ці смачні та корисні фрукти до наступної весни. Раніше ми розповідали, як правильно заморозити аличу на зиму.

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