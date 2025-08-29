- Дата публікації
Цю помилку роблять майже всі: чому їжа швидко псується у холодильнику
Один неправильно виставлений режим у холодильнику може скоротити термін зберігання продуктів. Експерт пояснив, як налаштувати все правильно.
Більшість власників холодильників навіть не підозрюють, що роблять серйозну помилку. Через неї продукти зберігаються менше, в камері з’являються пліснява та лід, а рахунки за електроенергію зростають.
Про це пише експерт із TikTok, відео якого набрало понад 2,2 млн переглядів.
Він пояснив: 99% людей неправильно користуються регулятором температури. Це маленький циферблат із цифрами від 1 до 5, який більшість вважає перемикачем холоду. Насправді він контролює тривалість роботи компресора.
Неправильне значення призводить до надмірної вологості, утворення льоду та навіть калюж. Як наслідок — їжа швидше псується, а сам прилад виходить з ладу.
Як виставити оптимальну температуру
За словами автора ролика, налаштування залежать від сезону та завантаженості холодильника:
літо — рівень 4–5, оскільки тепле повітря потрапляє частіше;
зима — достатньо 2–3, що дозволяє економити електроенергію;
повністю заповнений холодильник — 3–4;
якщо продуктів мало — 2–3.
Чому не варто робити занадто холодно
Фахівці з компанії Maggie’s Oven Services застерігають: надто низька температура створює лід, блокує циркуляцію повітря і може пошкодити термостат. Якщо лід уже з’явився, його потрібно прибрати, знизити рівень охолодження та почекати щонайменше 8 годин, щоб температура стабілізувалася.
