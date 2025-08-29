ТСН у соціальних мережах

Цю помилку роблять майже всі: чому їжа швидко псується у холодильнику

Один неправильно виставлений режим у холодильнику може скоротити термін зберігання продуктів. Експерт пояснив, як налаштувати все правильно.

Холодильник

Холодильник / © Фото з відкритих джерел

Більшість власників холодильників навіть не підозрюють, що роблять серйозну помилку. Через неї продукти зберігаються менше, в камері з’являються пліснява та лід, а рахунки за електроенергію зростають.

Про це пише експерт із TikTok, відео якого набрало понад 2,2 млн переглядів.

Він пояснив: 99% людей неправильно користуються регулятором температури. Це маленький циферблат із цифрами від 1 до 5, який більшість вважає перемикачем холоду. Насправді він контролює тривалість роботи компресора.

Неправильне значення призводить до надмірної вологості, утворення льоду та навіть калюж. Як наслідок — їжа швидше псується, а сам прилад виходить з ладу.

Як виставити оптимальну температуру

За словами автора ролика, налаштування залежать від сезону та завантаженості холодильника:

  • літо — рівень 4–5, оскільки тепле повітря потрапляє частіше;

  • зима — достатньо 2–3, що дозволяє економити електроенергію;

  • повністю заповнений холодильник — 3–4;

  • якщо продуктів мало — 2–3.

Чому не варто робити занадто холодно

Фахівці з компанії Maggie’s Oven Services застерігають: надто низька температура створює лід, блокує циркуляцію повітря і може пошкодити термостат. Якщо лід уже з’явився, його потрібно прибрати, знизити рівень охолодження та почекати щонайменше 8 годин, щоб температура стабілізувалася.

