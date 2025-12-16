Цю помилку роблять майже всі: коли насправді садити квітучу вишню

Квітуча вишня / © Credits

Зима — не привід ставити садівництво на паузу. Навпаки, саме зараз фахівці радять висаджувати квітучі вишні, якщо ви мрієте про рясне цвітіння навесні.

Про це повідомило видання House Beautiful.

Як пояснюють експерти, холодний сезон є оптимальним для посадки дерев із відкритою кореневою системою. У період спокою коріння встигає добре закріпитися в ґрунті, що дає рослині сильний старт і зменшує стрес після висадки.

Квітучі вишні, як і магнолії, з кінця березня до початку травня прикрашають сади ніжними рожевими та кремово-білими квітами. Їх висаджують із листопада по березень у сонячних, захищених від вітру місцях із родючим і добре дренованим ґрунтом. Фахівці радять звернути увагу на сорти «Канзан» або «Осамуналіс», які стабільно тішать цвітом протягом багатьох років.

Для посадки рекомендують викопати яму приблизно 60 сантиметрів завширшки та завглибшки, додати компост і за потреби обрати не лише відкритий ґрунт, а й великий контейнер. Перед висаджуванням коріння варто замочити, після чого добре закріпити дерево, замульчувати поверхню й поливати раз на тиждень упродовж першого року. Зимову обрізку радять пропустити, щоб знизити ризик хвороб.

Посадка дерев із відкритим корінням має ще одну перевагу: коренева система не обмежена горщиком, швидше розростається й краще адаптується до ґрунту. До того ж волога зимова земля допомагає рослинам прижитися без частого поливу.

Окрім вишень, у цей період також висаджують яблуні, троянди, терен, берези та півонії. Такі рослини зазвичай коштують дешевше й вважаються екологічнішим варіантом, адже не потребують пластикових контейнерів.

