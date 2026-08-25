Цю програму вмикають усі, але нею не можна користуватися: який цикл підходить для щоденного прання

Який накращий цикл прання / © pixabay.com

Реклама

Багато людей під час кожного прання автоматично обирають звичний режим і навіть не замислюються, чи справді він підходить для одягу. Найпопулярнішим часто є інтенсивний або швидкий цикл, проте постійно використовувати такі програми не варто. Неправильно вибраний режим може поступово впливати на стан тканини, колір речей і навіть якість прання. Для регулярного догляду за більшістю повсякденного одягу краще обирати програму відповідно до типу тканини та ступеня забруднення.

Чому не можна постійно вмикати інтенсивний режим прання

Програми для інтенсивного прання зазвичай розраховані на речі зі значними забрудненнями. Вони можуть передбачати довший цикл, активніше механічне прання або вищу температуру.

Реклама

Не варто використовувати такий режим для звичайних футболок, блузок чи іншого повсякденного одягу, бо потреби в цьому немає. Часте агресивне прання може швидше зношувати тканину, особливо якщо речі виготовлені з делікатних матеріалів.

Реклама

Не менш популярним є швидкий режим. Він зручний, коли потрібно лише освіжити невелику кількість слабко забруднених речей. Але для сильно забрудненого одягу короткого циклу може бути недостатньо.

Який цикл вибрати для регулярного прання

Для більшості повсякденних речей оптимальним варіантом зазвичай є стандартний режим для змішаних тканин або бавовни. Він забезпечує достатній час для прання та полоскання, не створюючи зайвого навантаження на матеріал.

Температуру також варто обирати не «за звичкою», а відповідно до інформації на етикетці. Для багатьох кольорових і повсякденних речей достатньо нижчих температур, тоді як постільна білизна, рушники або сильно забруднений одяг можуть потребувати іншого режиму.

Найкращий спосіб зберегти речі під час прання

Головне правило — не перевантажувати пральну машину та сортувати речі за кольором і типом тканини. Перед пранням варто перевіряти кишені, застібати блискавки та, за потреби, вивертати одяг навиворіт.

Реклама

Делікатні тканини краще прати на спеціальному щадному режимі, а спортивний одяг — за програмою, рекомендованою виробником.

Новини партнерів

Новини партнерів