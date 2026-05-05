Цієї рослини мурахи й попелиця бояться, як вогню: посадіть її поміж деревами у своєму саду

Як позбутися попелиці й мурах у саду / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Мурахи та попелиця — одні з найнебезпечніших гостей у саду. Вони швидко розмножуються, послаблюють рослини і можуть суттєво знизити їхню врожайність. Багато садівників використовують хімічні засоби, але існує значно простіший і безпечніший спосіб захисту. Достатньо посадити одну популярну рослину, яка природним чином відлякує шкідників і допомагає зберегти здоров’я плодових дерев.

Як позбутися попелиці й мурах у саду: захист від шкідників

Однією з найефективніших рослин від мурах і попелиці є календула чи нагідки. Вона виділяє специфічний аромат, який не переносять ці шкідники. Якщо висадити її поруч із плодовими деревами, вона створюватиме своєрідний природний бар’єр.

Запах календули містить природні речовини, які діють як репелент. Попелиця не селиться поруч із цією рослиною, а мурахи, які її переносять, також уникають таких місць. У результаті ланцюг розмноження шкідників порушується.

Реклама

Календула не лише відлякує комах, а й приваблює корисних запилювачів, що позитивно впливає на врожайність. До того ж, вона невибаглива у догляді і швидко росте.

Як правильно садити календулу для захисту

Щоб отримати максимальний ефект, календулу варто саджувати навколо дерев або між рядами. Вона добре росте як на сонці, так і в напівтіні, тому підходить для більшості садів.

Насіння можна висівати прямо у відкритий ґрунт навесні. Рослина швидко сходить і вже через короткий час починає виконувати свою захисну функцію.

Окрім захисту саду від шкідників, календула покращує стан ґрунту і може навіть зменшувати кількість деяких грибкових захворювань. Вона також використовується в народній медицині, тому буде дуже корисною в господарстві.

Реклама

Новини партнерів