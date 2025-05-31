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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Цю рослину помилково вважають рідкісною в Україні: маловідомі факти про лікарську та отруйну конвалію

Конвалія звичайна (Convallaria majalis L.) — ароматна рослина українських лісів, яку помилково вважають рідкісною, а то й червонокнижною. Насправді, вона є доволі типовою та часто домінує серед інших рослин.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що можна розповісти про конвалію: маловідомі факти

Що можна розповісти про конвалію: маловідомі факти / © Pixabay

Існує кілька маловідомих фактів про конвалію, які пересічні українці могли й не чути.

Насамперед, хоча конвалія — це лікарська рослина, вона є водночас й отруйною. Тому використовувати її для самолікування забороняється.

Конвалії почали вирощувати саме з декоративною метою в Староданьому Єгипті понад 2000 років тому.

Запах конвалії, за статистикою, є одним з найпоширенішим у парфумерії. Однак, його отримують виключно штучним шляхом.

Ефірна олія конвалії в косметології є дуже цінним і рідкісним інгредієнтом, тому її додають тільки в елітні креми та парфуми.

У більшості народів світу є свої традиції, пов’язані з цією рослиною. Наприклад, в Нідерландії вважають, що молодята повинні посадити конвалію у своєму садку після весілля, щоб їхній шлюб був довгим та щасливим. У Франції є окремий День конвалії, який припадає на 1 травня.

Букет конвалії не варто ставити в спальні чи дитячій кімнаті, адже її квіти виділяють з запахом хімічні сполуки, вдихання яких у великій кількості може спричинити головний біль.

В давнину ця рослина асоціювалася з відродженням, оновленням, новими починаннями. Конвалія ніби нагадує всім нам, що світло можна знайти в найтемніші часи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
91
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