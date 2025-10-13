ТСН у соціальних мережах

Цю рослину потрібно сильно обрізати в жовтні - інакше взимку вона може загинути

Секрет розкішних троянд - це своєчасне і правильне обрізання їхніх кущів восени.

Троянди.

Троянди / © ТСН

Обрізка квітів є одним із найважливіших завдань, на яких садівники повинні зосередитися протягом жовтня. Деякі рослини цього потребують з естетичної точки зору. Втім, для інших ця процедура є обов’язковою - як от для в’юнких троянд.

Чому протягом цього місяця не варто забути обрізати ці квіти, повідомили експерти порталу Еxpress.

Без регулярної обрізання в'юнкі троянди можуть перетворитися на хаотичний клубок з невеликою кількістю квітів. Експерти радять не боятися переборщити з цією процедурою. Адже навесні ці кущі цвітуть на пагонах, вирощених тієї ж весни. Саме тому їх можна сильно обрізати восени.

Як обрізати троянди

Садівникам слід почати з видалення будь-яких пошкоджених або перехрещених гілок, а також позбутися старої деревини. Її можна обрізати просто до рівня землі. Потім слід позбутися квітучих бічних пагонів цього сезону до кількох листків.

Секрет обрізання полягає в горизонтальному і рівномірному розміщенні основних стебел, а також кріпленні їх до дротів. Варто переконатися, що все міцно підв’язано, аби уникнути пошкоджень взимку».

Чому важливе обрізання

Підстригання та формування рослин шляхом видалення окремих гілок та бутонів - це не лише про красу ландшафту саду. Важливо, що обрізання стимулює новий ріст, сприяє природній формі і надає більше практичних переваг - відлякує надокучливих шкідників.

Нагадаємо, ми писали про те, як врятувати ваші троянди від морозів.

