Цю рибу ми чомусь недооцінюємо: вона недорога, смачна та корисніша за лосось і скумбрію

Яка найкорисніша риба для здоров’я / © www.freepik.com/free-photo

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Коли мова заходить про найкориснішу рибу, більшість людей одразу згадують лосось, форель або скумбрію. Однак дієтологи все частіше звертають увагу на іншу, значно доступнішу рибу — оселедець. Попри невисоку ціну, він містить велику кількість корисних жирів, вітамінів і мінералів, а за деякими показниками навіть не поступається дорогим видам риби.

Чому оселедець вважається суперфудом

Оселедець належить до жирних морських риб, які є одним із найкращих природних джерел омега-3 жирних кислот. Ці речовини необхідні для нормальної роботи серця, судин і головного мозку.

Дослідження показують, що регулярне вживання продуктів, багатих на омега-3, може сприяти зниженню рівня «поганого» холестерину та підтримувати здоров’я серцево-судинної системи.

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За вмістом корисних жирів оселедець нерідко не поступається лососю, а іноді навіть перевищує його.

Багатий на вітамін D

Однією з головних переваг оселедця є високий вміст вітаміну D. Саме цього вітаміну часто бракує жителям країн із помірним кліматом, особливо в холодну пору року.

Вітамін D бере участь у засвоєнні кальцію, підтримує імунну систему та сприяє зміцненню кісток і зубів.

Деякі фахівці зазначають, що одна порція оселедця може забезпечити значну частину добової потреби організму в цьому вітаміні.

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Користь для мозку та нервової системи

Оселедець містить вітаміни групи B, селен, йод і фосфор. Ці речовини необхідні для нормальної роботи нервової системи та підтримання когнітивних функцій.

Омега-3 жирні кислоти також пов’язують із покращенням пам’яті, концентрації уваги та зниженням ризику вікових змін мозку.

Саме тому дієтологи рекомендують регулярно включати морську рибу до раціону людей різного віку.

Який оселедець найкорисніший

Найкращим вибором вважається слабосолоний оселедець або риба власного засолювання. Надмірна кількість солі може затримувати рідину в організмі та підвищувати навантаження на серцево-судинну систему.

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Перед вживанням надто солону рибу можна ненадовго замочити у воді або молоці, щоб зменшити вміст натрію.

Також корисним варіантом є запечений або відварений оселедець без великої кількості соусів.

Кому варто бути обережними

Людям із захворюваннями нирок, артеріальною гіпертензією або схильністю до набряків слід контролювати кількість солоного оселедця в раціоні.

Водночас помірне вживання якісної риби в межах збалансованого харчування вважається безпечним для більшості здорових людей.

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