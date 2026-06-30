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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
2 хв

Цю спецію не можна додавати в суп: вона псує смак страви, але багато хто її використовує

Щоб вийшов ароматний і смачний суп, краще використовувати прості натуральні приправи та дотримуватися помірності.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Яку спецію не можна додавати в суп

Яку спецію не можна додавати в суп / © www.freepik.com/free-photo

Суп — це одна з найчутливіших страв до спецій. Навіть невелика помилка у виборі приправи може повністю змінити смак: зробити бульйон гірким, надто різким або важким. І хоча існує безліч спецій, які покращують перші страви, є й такі, що часто використовуються помилково та псують смак супу.

Чому деякі спеції псують суп

Суп має ніжну основу: бульйон, овочі та м’ясо або крупи. Якщо додати надто агресивну приправу, відбувається дисбаланс смаку:

  • перебивається натуральний аромат бульйону;

  • з’являється гіркота або надмірна гострота;

  • зникає домашній смак страви;

  • домінує одна спеція замість гармонії.

Спеція, яка найчастіше псує смак супу

Карі та готові суміші з сильними ароматами. Карі — це суміш багатьох спецій, яка чудово підходить для східних страв, але в класичному супі вона часто:

  • перебиває смак овочів і бульйону;

  • робить суп надто різким;

  • додає зайву гіркоту за тривалого варіння.

Особливо це стосується магазинних сумішей, де є ароматизатори та підсилювачі смаку.

Інші спеції, з якими треба бути обережними

Окрім карі, є ще кілька приправ, які легко зіпсувати страву.

  • Гвоздика. У великих кількостях дає різкий лікарський присмак.

  • Кориця. Добре підходить для десертів, але в супі може створити солодкуватий дисбаланс.

  • Мускатний горіх. У малих дозах нормальний, але надлишок робить суп гірким.

  • Готові «універсальні» приправи. Часто містять сіль, ароматизатори та підсилювачі смаку, які перебивають натуральність страви.

Як правильно додавати спеції в суп

Щоб суп був смачним і ароматним:

  • додавайте спеції поступово, у малих кількостях;

  • пробуйте бульйон під час приготування;

  • використовуйте натуральні трави замість сумішей;

  • додавайте сушені спеції в кінці варіння;

  • не змішуйте більше 2-3 ароматних компонентів.

Які спеції найкраще підходять для приготування супу

Для класичних супів краще використовувати:

  • лавровий лист;

  • чорний перець горошком;

  • кріп та петрушку;

  • сушений часник;

  • селера — корінь або зелень;

Ці прянощі підкреслюють смак, а не перебивають його.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
89
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