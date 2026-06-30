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Цю спецію не можна додавати в суп: вона псує смак страви, але багато хто її використовує
Щоб вийшов ароматний і смачний суп, краще використовувати прості натуральні приправи та дотримуватися помірності.
Суп — це одна з найчутливіших страв до спецій. Навіть невелика помилка у виборі приправи може повністю змінити смак: зробити бульйон гірким, надто різким або важким. І хоча існує безліч спецій, які покращують перші страви, є й такі, що часто використовуються помилково та псують смак супу.
Чому деякі спеції псують суп
Суп має ніжну основу: бульйон, овочі та м’ясо або крупи. Якщо додати надто агресивну приправу, відбувається дисбаланс смаку:
перебивається натуральний аромат бульйону;
з’являється гіркота або надмірна гострота;
зникає домашній смак страви;
домінує одна спеція замість гармонії.
Спеція, яка найчастіше псує смак супу
Карі та готові суміші з сильними ароматами. Карі — це суміш багатьох спецій, яка чудово підходить для східних страв, але в класичному супі вона часто:
перебиває смак овочів і бульйону;
робить суп надто різким;
додає зайву гіркоту за тривалого варіння.
Особливо це стосується магазинних сумішей, де є ароматизатори та підсилювачі смаку.
Інші спеції, з якими треба бути обережними
Окрім карі, є ще кілька приправ, які легко зіпсувати страву.
Гвоздика. У великих кількостях дає різкий лікарський присмак.
Кориця. Добре підходить для десертів, але в супі може створити солодкуватий дисбаланс.
Мускатний горіх. У малих дозах нормальний, але надлишок робить суп гірким.
Готові «універсальні» приправи. Часто містять сіль, ароматизатори та підсилювачі смаку, які перебивають натуральність страви.
Як правильно додавати спеції в суп
Щоб суп був смачним і ароматним:
додавайте спеції поступово, у малих кількостях;
пробуйте бульйон під час приготування;
використовуйте натуральні трави замість сумішей;
додавайте сушені спеції в кінці варіння;
не змішуйте більше 2-3 ароматних компонентів.
Які спеції найкраще підходять для приготування супу
Для класичних супів краще використовувати:
лавровий лист;
чорний перець горошком;
кріп та петрушку;
сушений часник;
селера — корінь або зелень;
Ці прянощі підкреслюють смак, а не перебивають його.