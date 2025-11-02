Цвістиме цілий рік: найкращі добрива для спатифілуму

Спатифілум

Спатифілум належить до роду вічнозелених багаторічників Ароїдних і налічує приблизно 40 видів. Це тропічна рослина, поширена в Центральній та Південній Америці, а також на тихоокеанських островах. Та деякі види спатифілумів успішно вирощують як кімнатні рослини, відомі також під назвою жіноче щастя.

Цвіте спатифілум кілька тижнів переважно навесні, та у разі хорошого догляду може цвісти двічі на рік.

Особливості догляду

Підживляти спатифілум у вегетаційний період потрібно раз на 2-3 тижні комплексними мінеральними добривами з підвищеною концентрацією фосфору і калію з розрахунку 1-1,5 г на 1 л води. Перед підживленням рослину потрібно добре полити. Можна чергувати мінеральні та органічні добрива. У період спокою підживлення непотрібне, але якщо рослина продовжує рости, можна підживлювати раз на місяць.

Чим підживлювати

Органічні добрива

Настої гумусу, біогумусу або готові органо-мінеральні суміші — м’які та безпечні, але теж ефективні. Вони покращують ґрунт і підживлюють кореневу систему.

1–2 рази на місяць, чергуючи з мінеральними.

Народні засоби

Цукровий розчин: 1 чайна ложка цукру на 1 склянку води — підживлення раз на 2 тижні. Глюкоза допомагає клітинам краще засвоювати поживні речовини.

Дріжджі: 10 г сухих дріжджів + 1 ст. л. цукру + 1 літр теплої води, настояти 2 години. Перед поливом розвести 1:5. Використовувати не частіше, ніж раз на місяць.

Зола: багата на калій і фосфор, додається у ґрунт або настоюється у воді для поливу.

