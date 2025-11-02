- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 129
- Час на прочитання
- 2 хв
Цвістиме цілий рік: найкращі добрива для спатифілуму
Спатифілум вважається однією з найелегантніших кімнатних рослин. Але для того, щоб він цвів рясно й залишався здоровим цілий рік, йому потрібне регулярне підживлення.
Спатифілум належить до роду вічнозелених багаторічників Ароїдних і налічує приблизно 40 видів. Це тропічна рослина, поширена в Центральній та Південній Америці, а також на тихоокеанських островах. Та деякі види спатифілумів успішно вирощують як кімнатні рослини, відомі також під назвою жіноче щастя.
Цвіте спатифілум кілька тижнів переважно навесні, та у разі хорошого догляду може цвісти двічі на рік.
Особливості догляду
Підживляти спатифілум у вегетаційний період потрібно раз на 2-3 тижні комплексними мінеральними добривами з підвищеною концентрацією фосфору і калію з розрахунку 1-1,5 г на 1 л води. Перед підживленням рослину потрібно добре полити. Можна чергувати мінеральні та органічні добрива. У період спокою підживлення непотрібне, але якщо рослина продовжує рости, можна підживлювати раз на місяць.
Чим підживлювати
Органічні добрива
Настої гумусу, біогумусу або готові органо-мінеральні суміші — м’які та безпечні, але теж ефективні. Вони покращують ґрунт і підживлюють кореневу систему.
1–2 рази на місяць, чергуючи з мінеральними.
Народні засоби
Цукровий розчин: 1 чайна ложка цукру на 1 склянку води — підживлення раз на 2 тижні. Глюкоза допомагає клітинам краще засвоювати поживні речовини.
Дріжджі: 10 г сухих дріжджів + 1 ст. л. цукру + 1 літр теплої води, настояти 2 години. Перед поливом розвести 1:5. Використовувати не частіше, ніж раз на місяць.
Зола: багата на калій і фосфор, додається у ґрунт або настоюється у воді для поливу.
