Цвітіння лаванди до жовтня: поради догляду за квітами

Лаванда / © Pixabay

Лаванда — невибаглива рослина, але для повторного цвітіння їй потрібен додатковий заряд енергії. За належного догляду період цвітіння лаванди можна подовжити навіть до жовтня.

Досягти тривалого цвітіння можливо, якщо знати секрети догляду

Підживлення: енергія для нових квітів

Органіка рідко присутня на кам’янистих схилах, тому й у квітнику органічні добрива краще не використовувати. Вони можуть стати не підживленням для лаванди, а поживним середовищем для різних шкідників та збудників хвороб. А ось на мінеральні склади ця рослина відреагує позитивно.

Найкращі елементи – калій з фосфором, і будь-які їх комбінації та сполуки з іншими речовинами. Це може бути суперфосфат, калімагнезія чи інші. Азот потрібно застосовувати з обережністю та в невеликих кількостях.

Також добре підійде товчена яєчна шкаралупа, яка покриває потреби лаванди в поживних речовинах і повільно та поступово вивільняє мінеральні компоненти у ґрунт. Це дає гарантію того, що «передозування» виключено. Але найкращим рішенням будуть комплексні препарати для лаванди, які включають все, що потрібно цій рослині.

Коли і як часто підживлювати лаванду

Навесні, на початку активної вегетації, лаванді потрібно більше азоту, і саме тоді знадобиться нітрофоска. З початком бутонізації азот бажано виключити взагалі і перейти на калійно-фосфорні склади.

Якщо ви вибрали для лаванди правильне місце, забезпечили їй правильний догляд, і вона здорова — перші 2-3 роки в підживленні немає потреби. Починайте удобрювати на 4-5 рік після посадки. Також більш поживне середовище потрібно забезпечити рослинам, ослабленим хворобою або шкідниками.

Обрізання — це серце повторного цвітіння. Без неї лаванда витрачатиме енергію на старі суцвіття, а не на нові.

