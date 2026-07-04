Цибуля буде великою, як кулак - що обов'язково потрібно зробити на грядці в липні

Цибуля. / © Pixabay

Реклама

Липень — вадливий період для вирощування цибулі, адже вона припиняє нарощувати зелене листя і спрямовує всі сили на формування великої та щільної головки. Існує кілька простих процедур допоможуть рослині сформувати великі, соковиті цибулини, які будуть добре зберігатися після збирання врожаю.

Як доглядати за цибулею у липні, повідомили експерти видання Deccoria.pl.

Як доглядати за цибулею влітку

Головне правило середини літа — не нашкодити. Надлишок води чи азотних добрив може призвести до того, що цибуля й надалі нарощуватиме зелене пір'я замість формування головок.

Реклама

Полив

Цибулю слід регулярно поливати навесні та під час посухи. Втім, приблизно за три тижні до запланованого збору врожаю – цю процедуру слід відкласти, аби цибулинидовше зберігалися.

Удобрення

На завершальних етапах вирощування цибулі слід уникати азоту, бо його надлишок затримує дозрівання цибулин і призводить до того, що врожай стає м’яким, має товсті шийки та псується під час зберігання. Влітку овоч варто підживлювати калієм і фосфором, аби стимулювати ріст цибулин.

Реклама

Прополювання

Регулярне прополювання також важливе влітку, оскільки бур’яни конкурують з цибулею за поживні речовини. Виривайте їх обережно, щоб не пошкодити поверхневе коріння.

Нагадаємо, ми писали про те, як захистити цибулю, редис, буряк інші коренеплоди від стрілкування.

Новини партнерів