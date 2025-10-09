- Дата публікації
Цибуля гниє лише через цю помилку: не робіть так — і головки добре зберігатимуться до самої весни
Простий секрет зберігання, щоб головки залишалися міцними й соковитими до наступного сезону.
Осінь — час, коли більшість господарів закладають урожай на зберігання, і цибуля займає у цьому списку одне з перших місць. Але часто буває так: ніби все зроблено правильно, а вже через кілька тижнів головки починають гнити, з’являється неприємний запах, і доводиться викидати половину запасів. Експерти зберігання овочів пояснюють, що усьому виною типова помилка, яку допускають навіть досвідчені господарі. Якщо її уникнути, цибуля спокійно пролежить аж до весни, зберігаючи свіжість і смак.
Чому псується цибуля під час зберігання і як цього уникнути
Найголовніша помилка зберігання — неправильні умови. Навіть ідеально висушена цибуля може зіпсуватися, якщо її зберігати там, де надмірна вологість і тепло. За температури понад +18°C або вологості вище 75% у сховищі починають активно розвиватися бактерії, які спричиняють гниття.
Як правильно зберігати цибулю.
Оптимальна температура зберігання — від +1 до +5°C, вологість — 60-70%.
Зберігайте цибулю в сіточках, плетених косах або дерев’яних ящиках, щоб повітря могло вільно циркулювати.
Не ставте її поруч із картоплею — остання виділяє вологу, що шкодить цибулинам.
Пересипте шари цибулі сіллю чи тирсою — це захищає від надлишкової вологи.
Раз на місяць переглядайте запаси й одразу прибирайте м’які та підгнилі головки.
Якщо помітили перші ознаки гниття, розкладіть решту цибулі тонким шаром і добре просушіть.