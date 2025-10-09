Чому гниє цибуля під час зберігання / © Фото з відкритих джерел

Осінь — час, коли більшість господарів закладають урожай на зберігання, і цибуля займає у цьому списку одне з перших місць. Але часто буває так: ніби все зроблено правильно, а вже через кілька тижнів головки починають гнити, з’являється неприємний запах, і доводиться викидати половину запасів. Експерти зберігання овочів пояснюють, що усьому виною типова помилка, яку допускають навіть досвідчені господарі. Якщо її уникнути, цибуля спокійно пролежить аж до весни, зберігаючи свіжість і смак.

Чому псується цибуля під час зберігання і як цього уникнути

Найголовніша помилка зберігання — неправильні умови. Навіть ідеально висушена цибуля може зіпсуватися, якщо її зберігати там, де надмірна вологість і тепло. За температури понад +18°C або вологості вище 75% у сховищі починають активно розвиватися бактерії, які спричиняють гниття.

Як правильно зберігати цибулю.

