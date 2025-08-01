Цибуля лежатиме цілий рік і не зіпсується: який найкращий спосіб зберігання

Як правильно зберігати цибулю / © Pexels

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Щоб ріпчаста цибуля зберігалася аж до наступного врожаю, важливо дотримуватись певних умов. Навіть найстійкіші сорти можуть швидко зіпсуватися, якщо не знати простих, але ключових правил зберігання. Про це пише ресурс «Сенсація».

Як підготувати цибулю до подальшого зберігання

Збирати врожай бажано у суху й сонячну погоду. Щойно ви викопали цибулю, дайте їй трохи підсохнути просто на грядці. Після цього перемістіть її в сухе, тепле місце без протягів на 10–14 днів для остаточного висушування. І тільки після цього цибуля буде готова до тривалого зберігання.

Варто пам’ятати, що після збирання врожаю треба вибирати лише ті цибулини, які повністю дозріли — з сухою шийкою та щільною лускою.

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Які ідеальні умови для зберігання цибулі

Температура має бути стабільною і без різких перепадів.

Вологість — низька, підвищена волога сприятиме утворенню плісняви та гнилі.

Місце варто вибирати темне й сухе, де добре циркулюватиме повітря. Не можна зберігати цибулю в погребі — підійде підвал, який не опалюється, засклений балкон, комора чи шафа у квартирі.

Як правильно зберігати цибулю, щоб не гнила і не цвіла цілий рік

Цибулю можна скласти:

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в дерев’яні або пластикові ящики,

плетені кошики,

спеціальні сітки чи тканинні мішечки.

Такий спосіб зберігання чудово підходить як для ріпчастої цибулі, так і для сіянки. Якщо дотриматися цих простих рекомендацій, цибуля залишатиметься ароматною, соковитою і придатною для вживання навіть через рік.