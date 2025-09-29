Цибуля не буде гнити аж до весни: як правильно зберігати овоч

Цибуля. / © Unsplash

Реклама

Щоб цибуля добре зберігалася і не гнила, важливо дотриматись кількох ключових етапів: сушіння, сортування і правильні умови зберігання.

Як правильно зберігати цибулю після збирання врожаю, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Важливий етап для гарного зберігання цибулі - це сушіння. Робити це треба у сухому, добре провітрюваному місці. Наприклад, на горищі, у теплиці або під навісом. Сушити слід 10-14 днів - поки шийка не стане тонкою і повністю сухою. Інакше - цибуля почне гнити під час зберігання.

Реклама

Після сушіння треба обрізати бадилля, залишаючи шийку 3–5 см. Також слід відібрати здорові та цілісні плоди. А от пошкоджені - зберігайте окремо, аби їх використати першими.

Оптимальні умови зберігання

Температура: +1…+5°C (у погребі, підвалі) або +18…+22°C (вдома, але без перепадів температур).

Вологість: низька (60–70%), бо надмірна спричинить гниття.

Контейнери: сітки, плетені кошики, ящики з отворами, капронові панчохи.

Реклама

Не зберігай цибулю у щільних мішках або пластикових контейнерах без вентиляції. Овочі повинні "дихати". Саме тому не варто насипати цибулю товстим шаром — краще в кілька ящиків.

Не зберігай цибулю поруч з:

картоплею — вона виділяє вологу, через що цибуля починає псуватися.

яблуками — виділяють етилен, що прискорює проростання.

Нагадаємо, ми писали про те, у чому треба тримати моркву, щоб вона не псувалася всю зиму.