Як і коли викопувати цибулю 2026 року: головки не гнитимуть і добре зберігатимуться до нового урожаю

Коли та як викопувати цибулю 2026 року / © pixabay.com

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Багато городників стикаються з однією й тією ж проблемою: восени цибуля виглядає здоровою та міцною, а вже через кілька місяців починає проростати, гнити чи висихати. Причина найчастіше не в сорті чи умовах зберігання, а в неправильному часі збирання та помилках під час підготовки врожаю. Щоб цибуля без втрат долежала до кінця весни, а іноді й до початку нового літа, важливо правильно визначити момент збирання, добре її просушити та створити відповідні умови для зберігання.

Коли збирати цибулю 2026 року

Точна дата залежить від регіону, погоди та часу садіння. Зазвичай озиму цибулю збирають у липні, а ярі сорти — наприкінці липня або протягом серпня.

Головними ознаками стиглості є:

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понад 70-80% пера пожовкло та полягло;

шийка цибулини стала тонкою та м’якою;

зовнішні луски набули характерного для сорту кольору та стали сухими;

цибулина повністю сформувалася і легко відділяється від ґрунту.

Якщо літо видалося дощовим, не варто чекати, поки все бадилля повністю висохне. Надлишок вологи може спровокувати повторне укорінення або розвиток грибкових хвороб.

Чому не можна поспішати або запізнюватися

Занадто раннє збирання призводить до того, що цибулина ще не встигає сформувати міцні захисні луски. Такий плід швидко висихає, втрачає смак і нерідко починає загнивати.

Запізнення також небезпечне. Якщо цибуля довго залишається у вологому ґрунті після достигання, вона може:

пустити нові корінці;

почати проростати;

уражатися бактеріальними та грибковими інфекціями;

гірше переносити зимове зберігання.

Саме тому досвідчені городники радять уважно стежити не за календарем, а за станом рослин.

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Як правильно викопувати цибулю

Збирати врожай бажано у сухий сонячний день. Цибулини обережно підкопують вилами або лопатою й акуратно витягують із землі. Не варто різко висмикувати їх за бадилля — можна пошкодити шийку або денце, а це значно скоротить термін зберігання.

Не рекомендується також бити цибулинами одна об одну, щоб струсити землю. Будь-які механічні пошкодження відкривають шлях бактеріям і грибкам.

Найважливіший етап — правильне сушіння

Саме від просушування багато в чому залежить, чи лежатиме цибуля до наступного літа.

Після викопування врожай залишають на грядці на кілька годин, якщо дозволяє погода. Потім переносять під навіс, у сарай або інше добре провітрюване місце. Сушіння триває від 10 до 14 днів. За цей час:

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шийка повністю висихає;

утворюються щільні покривні луски;

випаровується зайва волога;

значно зменшується ризик появи гнилі.

Лише після повного висихання обрізають коріння та бадилля, залишаючи шийку завдовжки приблизно 3-5 сантиметрів. Якщо цибулю планують заплітати в коси, листя не обрізають.

Які цибулини не варто залишати на зиму

Перед закладанням на зберігання врожай необхідно перебрати. Не підходять для тривалого зберігання цибулини, які:

мають тріщини;

пошкоджені лопатою чи вилами;

занадто м’які;

мають товсту чи соковиту шийку;

уражені цвіллю чи плямами;

вже почали проростати.

Таку цибулю краще використати насамперед для приготування страв або консервації.

Де і як зберігати цибулю

Найкраще цибуля зберігається у прохолодному, темному й добре вентильованому приміщенні. Оптимальні умови:

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температура від 0 до +4 °C або від +18 до +22 °C без різких перепадів;

вологість повітря близько 60-70%;

постійна циркуляція повітря;

відсутність конденсату.

Для зберігання підходять дерев’яні ящики, плетені кошики, сітки, полотняні мішки, коси, підвішені в сухому місці.

Не рекомендується використовувати поліетиленові пакети або герметичні пластикові контейнери — у них накопичується волога, через що цибуля швидко починає псуватися.

Після закладання на зберігання бажано раз на 3–4 тижні переглядати запаси. Якщо одна цибулина почне псуватися, її вчасне видалення допоможе зберегти весь урожай.

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