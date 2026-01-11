- Дата публікації
Цибуля не проростатиме та не сохнутиме аж до літа: ось що треба з нею зробити
Такий спосіб дозволяє зберегти не лише зовнішній вигляд, а також якісний смак і користь овочу без жодної хімії.
Цибуля — один із тих овочів, без яких складно уявити щоденне приготування їжі. Проте вже наприкінці зими багато господинь помічають, що вона починає проростати, гнити або висихати. Насправді існує простий і надійний спосіб зберегти цибулю щільною, соковитою й ароматною аж до літа, без втрати смаку й користі. Достатньо правильно підготувати овочі та створити для них відповідні умови.
Секрет, який не дає цибулі проростати
Ось простий трюк, про який знають не всі: перед зберіганням обробіть шийку цибулини звичайною крейдою або деревною золою. Достатньо злегка припудрити місце, де була гичка. Це:
блокує проростання;
вбирає зайву вологу;
захищає від грибка та бактерій;
подовжує термін зберігання утричі.
Саме цим способом користувалися ще наші бабусі, коли не було холодильників.
Де і як краще зберігати цибулю, щоб не проростала
Ідеальні умови:
температура від +2 до +10 градусів;
сухе повітря;
темне місце;
постійна вентиляція.
Найкраще цибулю зберігати у плетених кошиках, сітках, картонних коробках з отворами й полотняних мішечках.
Категорично не можна зберігати цибулю:
у поліетиленових пакетах;
у холодильнику без вентиляції;
разом із картоплею.
Що робити, щоб цибуля не сохла
Щоб цибулини не втрачали соковитість:
не знімайте лушпиння перед зберіганням;
не тримайте овочі біля батарей та плит;
раз на місяць перебирайте запаси та прибирайте м’які цибулини.
Додатковий лайфгак: покладіть на дно коробки з цибулею кілька серветок, присипаних сіллю або рисом. Вони вбиратимуть зайву вологу та запобігатимуть утворенню конденсату.