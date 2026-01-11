ТСН у соціальних мережах

Цибуля не проростатиме та не сохнутиме аж до літа: ось що треба з нею зробити

Такий спосіб дозволяє зберегти не лише зовнішній вигляд, а також якісний смак і користь овочу без жодної хімії.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Що зробити, щоб цибуля не проростала

Що зробити, щоб цибуля не проростала / © Фото з відкритих джерел

Цибуля — один із тих овочів, без яких складно уявити щоденне приготування їжі. Проте вже наприкінці зими багато господинь помічають, що вона починає проростати, гнити або висихати. Насправді існує простий і надійний спосіб зберегти цибулю щільною, соковитою й ароматною аж до літа, без втрати смаку й користі. Достатньо правильно підготувати овочі та створити для них відповідні умови.

Секрет, який не дає цибулі проростати

Ось простий трюк, про який знають не всі: перед зберіганням обробіть шийку цибулини звичайною крейдою або деревною золою. Достатньо злегка припудрити місце, де була гичка. Це:

  • блокує проростання;

  • вбирає зайву вологу;

  • захищає від грибка та бактерій;

  • подовжує термін зберігання утричі.

Саме цим способом користувалися ще наші бабусі, коли не було холодильників.

Де і як краще зберігати цибулю, щоб не проростала

Ідеальні умови:

  • температура від +2 до +10 градусів;

  • сухе повітря;

  • темне місце;

  • постійна вентиляція.

Найкраще цибулю зберігати у плетених кошиках, сітках, картонних коробках з отворами й полотняних мішечках.

Категорично не можна зберігати цибулю:

  • у поліетиленових пакетах;

  • у холодильнику без вентиляції;

  • разом із картоплею.

Що робити, щоб цибуля не сохла

Щоб цибулини не втрачали соковитість:

  • не знімайте лушпиння перед зберіганням;

  • не тримайте овочі біля батарей та плит;

  • раз на місяць перебирайте запаси та прибирайте м’які цибулини.

Додатковий лайфгак: покладіть на дно коробки з цибулею кілька серветок, присипаних сіллю або рисом. Вони вбиратимуть зайву вологу та запобігатимуть утворенню конденсату.

