Цибуля не випускатиме стрілок: обробіть її перед садінням цим домашнім розчином

Стрілкування цибулі — одна з найпоширеніших проблем, з якою стикаються всі городники. Замість формування великої цибулини рослина витрачає сили на цвітіння, що значно знижує врожай. Однак цього можна уникнути, якщо правильно підготувати посадковий матеріал. Досвідчені дачники давно користуються простими домашніми розчинами, які допомагають уникнути формування стрілок.

Чому цибуля випускає стрілки

Основна причина — стрес для рослини, це може бути:

неправильне зберігання сіянки — занадто холодно чи волого;

різкі перепади температури;

раннє садіння в холодний ґрунт.

У таких умовах цибуля «вирішує», що потрібно швидше дати насіння, а не формувати головку.

Ефективний домашній розчин, який допоможе уникнути стрілкування

Один із найпростіших і перевірених способів — сольовий розчин. Як приготувати: на літру води треба взяти чайну ложку звичайної солі. Замочіть цибулю-сіянку в розчині на 2-3 години перед садінням, після чого злегка підсушіть.

Альтернативний варіант — марганцівка. Слабкий розчин марганцівки також добре підходить для оброблення цибулі перед садінням. Він не лише зменшує ризик стрілкування, а й знезаражує посадковий матеріал.

