Цибуля залишатиметься твердою до шести місяців: де її правильно зберігати

Як правильно зберігати цибулю, щоб вона не псувалася місяцями / © unsplash.com

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Щоб запас цибулі не довелося викидати через плісняву, паростки чи розм’якшення, важливо забезпечити овочу відповідні умови. За правильного зберігання цілі цибулини можуть залишатися придатними до вживання до шести місяців.

Про це повідомило видання Express із посиланням на експерта Джеррі Джеймса Стоуна, який поділився рекомендаціями щодо зберігання цибулі.

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Де краще тримати цибулю

Для тривалого зберігання цибулі потрібні прохолода, сухість і постійний доступ повітря. Саме тому закрита шухляда або інше місце з поганою вентиляцією — не найкращий варіант. Значно краще підійдуть комора, льох чи гараж, якщо там сухо, прохолодно й немає прямого сонячного світла.

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Важливе значення має й упаковка. Якщо цибулю придбали в поліетиленовому пакеті, після повернення додому її радять звідти дістати. Поліетилен перешкоджає нормальній циркуляції повітря та утримує вологу, а це може сприяти появі плісняви.

Натомість цибулини можна перекласти до сітчастого мішка. Такий спосіб забезпечує вентиляцію та допомагає уникнути накопичення зайвої вологи.

Якщо ж цибулина знадобиться найближчим часом, шукати спеціальне місце необов’язково. На один-два дні її можна залишити на кухонній стільниці в мисці або покласти до шафи.

Чому холодильник не підходить

Звичайну цілу цибулю Стоун радить не зберігати в холодильнику. Усередині нього надто волого, а цибулини здатні поглинати вологу. Внаслідок цього вони можуть швидше втратити твердість і зіпсуватися.

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Однак для очищеної або вже нарізаної цибулі діють інші правила — застереження щодо холодильника стосується саме цілих неочищених цибулин.

З чим не можна зберігати цибулю

Не варто також складати поруч запаси цибулі та картоплі. За словами експерта, волога й етилен, які виділяє цибуля, можуть прискорювати проростання картоплі. Водночас цибулю можна зберігати разом із часником: обидва продукти потребують схожих умов.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно смажити першим — цибулю чи м’ясо. Правильний порядок додавання інгредієнтів на пательню впливає не лише на їхню текстуру, а й на смак та аромат готової страви.

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