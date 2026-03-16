Помилки під час прання

Однією з найбільш поширених помилок у використанні пральної машини є прання того одягу, який взагалі не призначений для цього. Насамперед, мова йде про одяг з декоративними елементами — мереживом, паєтками, бахромою чи іншими прикрасами. За високих температур клей, яким ці деталі закріплені, розчиняється, а тверді предмети можуть запросто подряпати скло люка або сам барабан.

Також будьте обережними з класичними костюмами чи краватками. В пральній машинці такі речі можуть швидко втратити форму, сильно сісти. Схожою є ситуація з купальниками. Найчастіше в них деформується внутрішня підкладка, коли барабан пральної машини дуже швидко обертається.

Існують й певні матеріали, які не «люблять» машинне прання. Серед них слід виділити замшу, шкіру, хутро, віскозу і оксамит. Краще такі вироби віддавати у хімчистку, де їх професійно очистять. Також не слід прати в машинці подушки з пінополіуретану, тому що вони там швидко рвуться.

Окремо експерти наголошують на заборону прання робочого одягу з вогнестійким просочуванням, тому що воно здатне змити захисний шар, через що речі втратять свої властивості.

Особливу небезпеку для пральної машини несуть іграшки і великі важкі речі. Вони можуть порушити баланс барабана під час віджимання, створюючи сильне навантаження на весь механізм.

Пам’ятайте, що потрібно завжди перевіряти кишені перед пранням, адже прикраси, ключі і монети можуть пошкодити барабан, скло люка, потрапити в зливну систему, призводячи до поломки техніки.