Цих собак найважче дресувати: фахівець назвав три породи, які випробовують терпіння

Найскладніші для дресування породи собак — рейтинг кінолога / © Associated Press

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Деякі породи собак можуть стати справжнім випробуванням навіть для досвідчених дресувальників. Кінолог назвав три породи та групи собак, з якими йому найважче працювати, однак не всі власники домашніх улюбленців погодилися з його вибором.

Про це пише британське видання Express.

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Професійний дресувальник Черрі Хоггс, який спеціалізується на корекції поведінки собак, поділився власним рейтингом у TikTok. Його відео зібрало понад 123 тисячі вподобань і спричинило жваве обговорення серед власників тварин.

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Яких собак найважче дресувати

Бассет-хаунд. Перше місце у списку кінолог віддав бассет-хаундам. За його словами, представники цієї породи вирізняються надзвичайною впертістю, через що навчання може перетворитися на справжнє випробування.

Водночас фахівець зізнався, що одна із собак цієї породи, з якою він працював, виявилася напрочуд слухняною. Попри це, загалом бассет-хаундів він вважає одними з найскладніших у дресуванні.

Бігль. На другій сходинці опинилися біглі. Дресувальник переконаний, що ці собаки найкраще почуваються на великих відкритих територіях, де можуть вільно рухатися.

На його думку, ферма з величезною земельною ділянкою була б ідеальним місцем для представників цієї породи. Натомість навчання біглів у звичайних умовах він назвав надзвичайно складним завданням.

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Маленькі породи собак. Третє місце кінолог віддав не конкретній породі, а невеликим собакам загалом. Він стверджує, що саме серед них часто трапляються вперті та агресивні тварини, які погано реагують на обмеження.

Причину такої поведінки фахівець вбачає насамперед у вихованні. За його спостереженнями, господарі маленьких собак нерідко надмірно їх балують і дозволяють те, чого не дозволили б великим тваринам. Унаслідок цього під час дресування улюбленці можуть відмовлятися виконувати команди.

Водночас найпростішими для навчання Хоггс назвав пітбулів, бульдогів, ротвейлерів та німецьких вівчарок.

Що кажуть власники собак

Рейтинг кінолога викликав суперечки в коментарях. Частина користувачів погодилася з його оцінками, тоді як інші переконані, що до списку варто було додати ще кілька порід.

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Зокрема, один із коментаторів пожартував, що його хаскі лише посміявся б із такого рейтингу.

Власники бассет-хаундів також поділилися власними спостереженнями. Один із них зазначив, що найкращий спосіб порозумітися із собакою цієї породи — не змушувати її робити те, чого вона не хоче.

Інший користувач розповів, що виховує бігля вже дев’ять років, водночас перші вісім були особливо складними.

Утім, деякі учасники обговорення звернули увагу не на породи, а на поведінку самих господарів. Один із коментаторів підсумував дискусію словами: «Собак не важко дресувати. Важко дресувати господарів».

Нагадаємо, деякі породи собак мають репутацію особливо дружелюбних домашніх улюбленців. Фахівці розповіли, які собаки найбільше цінують людську компанію та чого потребують від господарів.

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