Цим добривом не можна підживлювати цибулю, бо ви її спалите, але дехто його вносить

Чим не можна підживлювати цибулю навесні

Навесні цибуля активно формує кореневу систему та зелену масу, тому багато городників намагаються прискорити її зростання за допомогою добрив. Але саме в цей період помилки з підживленням можуть знищити рослини. Найпоширеніша проблема — використання добрива, яке здається корисним, але на практиці викликає опіки коріння і пригнічує розвиток культури.

Яке добриво небезпечне для цибулі

Навесні категорично не можна підживлювати цибулю свіжим гноєм. Попри поширену думку, це одне з найризикованіших добрив для цієї культури.

Свіжий гній містить високу концентрацію аміаку та активних органічних сполук, які в процесі розкладання виділяють тепло й агресивні речовини. Для ніжної кореневої системи цибулі це фактично хімічний опік.

Що відбувається з рослинами після такого підживлення? Після внесення свіжого гною часто спостерігаються характерні проблеми:

жовтіння та підсихання листя;

уповільнення росту;

слабке формування цибулини;

підвищений ризик грибкових захворювань.

Крім того, надлишок азоту з гною стимулює зростання зеленої маси замість формування головки.

Чому деякі городники все одно використовують гній

Це пов’язано зі старими практиками удобрення городу, коли органіку вносили під усі культури без винятку. Але експерти вже давно довели, що цибуля реагує на свіжий гній негативно.

Органічні добрива для цієї культури потрібно вносити заздалегідь — ще восени.

Чим підживлювати цибулю навесні

Найбезпечніший варіант — помірні азотні добрива у контрольованій дозі.

Для весняного підживлення підходять:

аміачна селітра;

карбамід у невеликій кількості;

комплексні добрива з азотом і калієм.

Оптимальна норма — приблизно 10-15 г азотного добрива на квадратний метр залежно від стану ґрунту.

Важлива деталь, яку часто ігнорують. Цибуля потребує азоту лише на початку зростання. Якщо підживлювати її занадто пізно, рослина формує малу цибулину, яка погано зберігається.