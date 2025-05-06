- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 242
- Час на прочитання
- 1 хв
Цими словами можна накликати біду: три фрази, які краще ніколи не говорити
Експерти з езотерики запевняють, що ці слова можуть залучити негатив у ваше життя, тому їх варто забути.
Розповідаємо, які фрази заряджені на негатив і можуть залучити в життя безліч труднощів та неприємностей, якщо їх говорити.
Які фрази не можна говорити, щоб не накликати на себе лиха
«Мені б твої біди/проблеми». Ці слова можуть залучити у ваше життя проблеми інших людей. Якщо ви не хочете накликати на себе купи труднощів і неприємностей, краще ніколи так не говорити й не думати. Необхідно ставитися з розумінням до проблем інших людей, щоб розуміли і вас.
Варто відмовитися від слова «втрачати». Якщо ви щось втратили — гроші, роботу чи стосунки з якоюсь людиною, необхідно подякувати за досвід, який ви отримали. Не слід говорити: «Я втратив роботу чи найкращого друга». Замініть це слово на фразу типу: «Я вибираю інший шлях, інших людей, іншу роботу тощо». Ці слова вселятимуть упевненість у тому, що ви контролюєте своє життя і самі вирішуєте, коли вам від чогось треба відмовитися.
«Ненавиджу це життя». Така фраза перекриває всі шляхи до щастя. Замість того, щоб жити й насолоджуватися своїм життям і стосунками з іншими, людина вибирає зневіру й негатив, які нічим не допомагають, а лише погіршують ситуацію.