Цими словами можна накликати біду: три фрази, які краще ніколи не говорити

Розповідаємо, які фрази заряджені на негатив і можуть залучити в життя безліч труднощів та неприємностей, якщо їх говорити.

«Мені б твої біди/проблеми». Ці слова можуть залучити у ваше життя проблеми інших людей. Якщо ви не хочете накликати на себе купи труднощів і неприємностей, краще ніколи так не говорити й не думати. Необхідно ставитися з розумінням до проблем інших людей, щоб розуміли і вас.

Варто відмовитися від слова «втрачати». Якщо ви щось втратили — гроші, роботу чи стосунки з якоюсь людиною, необхідно подякувати за досвід, який ви отримали. Не слід говорити: «Я втратив роботу чи найкращого друга». Замініть це слово на фразу типу: «Я вибираю інший шлях, інших людей, іншу роботу тощо». Ці слова вселятимуть упевненість у тому, що ви контролюєте своє життя і самі вирішуєте, коли вам від чогось треба відмовитися.