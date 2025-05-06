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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
1 хв

Цими словами можна накликати біду: три фрази, які краще ніколи не говорити

Експерти з езотерики запевняють, що ці слова можуть залучити негатив у ваше життя, тому їх варто забути.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які слова можуть накликати біду

Які слова можуть накликати біду / © www.freepik.com/free-photo

Розповідаємо, які фрази заряджені на негатив і можуть залучити в життя безліч труднощів та неприємностей, якщо їх говорити.

Які фрази не можна говорити, щоб не накликати на себе лиха

  • «Мені б твої біди/проблеми». Ці слова можуть залучити у ваше життя проблеми інших людей. Якщо ви не хочете накликати на себе купи труднощів і неприємностей, краще ніколи так не говорити й не думати. Необхідно ставитися з розумінням до проблем інших людей, щоб розуміли і вас.

  • Варто відмовитися від слова «втрачати». Якщо ви щось втратили — гроші, роботу чи стосунки з якоюсь людиною, необхідно подякувати за досвід, який ви отримали. Не слід говорити: «Я втратив роботу чи найкращого друга». Замініть це слово на фразу типу: «Я вибираю інший шлях, інших людей, іншу роботу тощо». Ці слова вселятимуть упевненість у тому, що ви контролюєте своє життя і самі вирішуєте, коли вам від чогось треба відмовитися.

  • «Ненавиджу це життя». Така фраза перекриває всі шляхи до щастя. Замість того, щоб жити й насолоджуватися своїм життям і стосунками з іншими, людина вибирає зневіру й негатив, які нічим не допомагають, а лише погіршують ситуацію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
242
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