Коли сіяти майори у відкритий ґрунт: вирощування з насіння через розсаду та у відкритому ґрунті

Цинія

Цинія, або майори, як її часто називають у народі, є справжньою окрасою літнього саду завдяки своїй неймовірній палітрі кольорів та стійкості до спеки. Ця культура належить до родини айстрових і цінується садівниками за тривале цвітіння — від середини літа до перших серйозних заморозків. Залежно від кліматичних умов та бажаних термінів цвітіння, цинію можна вирощувати як через розсаду, так і шляхом безпосереднього висівання в землю, проте кожен із цих методів має свої важливі нюанси.

Розсадний спосіб: як отримати раннє цвітіння цинії

Вирощування через розсаду є ідеальним варіантом для тих, хто прагне побачити перші яскраві кошики вже на початку літа.

Оптимальним часом для висівання насіння в домашніх умовах вважається кінець березня або початок квітня. Оскільки цинія вкрай погано переносить пересаджування та пошкодження кореневої системи, найкращим рішенням буде використання індивідуальних торф’яних горщиків або стаканчиків.

Насіння закладають на глибину близько 1 сантиметра. За підтримки температури в межах 22-25 градусів тепла перші сходи з’являються дуже швидко — вже на третій або п’ятий день.

Важливо забезпечити сіянцям інтенсивне освітлення, інакше вони швидко витягнуться і стануть слабкими. Перед висаджуванням у відкритий ґрунт, яке проводять лише після повного зникнення загрози нічних заморозків, розсаду необхідно поступово загартовувати, виносячи її на свіже повітря.

Висівання цинії безпосередньо у відкритий ґрунт

У регіонах із м’яким кліматом або за відсутності можливості вирощувати розсаду вдома, цинію успішно сіють одразу на клумбу. Оскільки ця квітка зовсім не витримує навіть нульової температури, посівні роботи зазвичай планують на другу половину травня, коли земля вже добре прогрілася.

Для цинії вибирають сонячну, відкриту ділянку, захищену від протягів, з нейтральним або слабокислим родючим ґрунтом.

Насіння висівають у борозни або лунки, дотримуючись дистанції між майбутніми рослинами від 20 до 40 сантиметрів, залежно від висоти обраного сорту. Хоча цей метод дещо відтерміновує початок цвітіння порівняно з розсадним способом, такі рослини часто виростають більш загартованими та стійкими до хвороб.

Щоб цинія гарно цвіла

Для того щоб цинія тішила великими та яскравими квітами, необхідно приділяти увагу вологості ґрунту та живленню. Поливання має бути регулярним, але помірним, вода повинна потрапляти безпосередньо під корінь, уникаючи зрошення самих пелюсток та листя, що може спровокувати розвиток грибкових інфекцій або гнилі.

Протягом сезону рекомендується провести мінімум два підживлення мінеральними добривами з низьким вмістом азоту, оскільки його надлишок стимулює ріст зелені на шкоду цвітінню.

Окрему увагу варто приділити формуванню куща. Якщо ви хочете отримати густу, розгалужену рослину з великою кількістю квітів, верхівку центрального пагона слід прищепити над третьою або четвертою парою справжніх листків. Це можна робити як на етапі розсади, так і після вкорінення на клумбі.

Також важливо вчасно видаляти відцвілі кошики, що не лише підтримує охайний вигляд квітника, а й стимулює рослину до закладання нових бутонів. За дотримання цих простих правил цинія залишатиметься яскравим акцентом вашого саду до самої осені.

