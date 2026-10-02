Цього краще не робити в літаку: стюардеса назвала 9 речей, які дратують екіпаж і пасажирів

Деякі звички пасажирів можуть дратувати їхніх попутників і заважати роботі екіпажу / © Getty Images

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Колишня бортпровідниця, яка майже десять років працювала на міжнародних далекомагістральних маршрутах, розповіла, які звички пасажирів найчастіше створюють проблеми під час польоту. Йдеться не лише про порушення правил безпеки, а й про елементарну поведінку, яка може зробити переліт неприємним для екіпажу та людей навколо.

Про це пише Business Insider із посиланням на досвід колишньої бортпровідниці.

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1. Не забирайте бортові речі як сувеніри

Подушки, ковдри, навушники та інші предмети в салоні літака можуть здаватися дрібницями, але вони не призначені для того, щоб пасажири забирали їх додому.

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За словами колишньої бортпровідниці, під час приземлення вона неодноразово помічала, як пасажири намагалися прихопити з собою подушки або м’які ковдри з бізнес-класу. Деякі з них також забирали картки з інструкціями з безпеки та навіть намагалися витягнути рятувальні жилети з-під крісел.

Екіпаж змушений перевіряти наявність такого обладнання. Якщо рятувального жилета не вистачає, його потрібно замінити, а зникнення ковдр створює проблеми для підготовки літака до наступного рейсу.

2. Не пересаджуйте себе до бізнес-класу

Ще одна звичка, яку колишня бортпровідниця назвала проблемною, — самовільне переселення на вільне місце в бізнес-класі.

Особливо часто, за її словами, це траплялося на нічних рейсах, коли в салоні вимикали світло. Пасажири бачили порожнє крісло та вирішували, що можуть непомітно ним скористатися.

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Але екіпаж знає розташування салону ікількість пасажирів у кожному класі, тож така спроба зазвичай закінчується проханням зібрати речі та повернутися на своє місце.

3. Не ходіть до туалету босоніж

До туалету йдіть обов’язково у взутті / © Фото з відкритих джерел

Знімати взуття під час тривалого польоту може бути зручно, але колишня бортпровідниця радить не ходити босоніж або лише в шкарпетках проходом до туалету.

Підлога салону накопичує пил і бруд, які потрапляють на борт із терміналу, а підлога в туалеті літака може бути забруднена рідинами, які зовсім не обов’язково є водою.

Тому для походу до вбиральні краще хоча б взути легкі капці або інше змінне взуття.

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4. Не намагайтеся влаштувати романтичну пригоду в туалеті

Ідея так званого «клубу висоти» може здаватися комусь романтичною, але для екіпажу літака така ситуація зовсім не є розвагою.

Туалети на борту дуже маленькі та не ізольовані від сторонніх звуків. Бортпровідники також легко помічають, коли двоє людей одночасно заходять усередину.

Крім того, двері туалету можна відчинити ззовні в екстреній ситуації. Тож спроба усамітнитися може завершитися досить незручною розмовою з екіпажем.

5. Обережніше з їжею, яку берете з дому

Для подорожі обирайте їжу з нейтральним запахом / © Фото з відкритих джерел

Домашня їжа може здаватися кращою альтернативою бортовому харчуванню, але сильний запах у замкненому салоні швидко поширюється на кілька рядів.

За словами колишньої бортпровідниці, під час міжнародних рейсів вона бачила різноманітні домашні страви, які пасажири приносили з собою. Проте якщо запах уже поширився салоном, екіпаж практично нічого не може з цим зробити.

Для польоту вона радить обирати продукти з нейтральним запахом — наприклад, горіхи або прості бутерброди.

6. Не перетворюйте кухню екіпажу на кімнату відпочинку

Галера — невеликий робочий простір літака, де екіпаж готує їжу, виконує необхідні процедури та має можливість ненадовго перепочити.

Пасажири іноді приходять туди просто постояти, поговорити або залишити сміття. Через обмежений простір це може заважати роботі бортпровідників.

Тому краще не перетворювати галеру на місце для відпочинку або склад власного сміття.

7. Не вмикайте звук на телефоні без навушників

Використовуйте навушники під час перельоту / © Фото з відкритих джерел

Гул двигунів робить салон літака досить шумним, тому пасажири можуть не помічати, наскільки голосно звучить їхній телефон. Але для людей, які сидять поруч, це швидко стає проблемою.

Йдеться про розмови через гучномовець, відео, музику та мобільні ігри без навушників. Як результат, весь ряд або навіть кілька сусідніх пасажирів змушені слухати чужий контент.

«Я не можу порахувати, скільки разів мені доводилося просити дорослих людей перейти на навушники», — розповіла колишня бортпровідниця.

8. Не звинувачуйте батьків, якщо дитина плаче

Дитячий плач під час польоту може дратувати інших пасажирів, але батьки далеко не завжди можуть його контролювати.

Під час набору висоти та зниження тиск у салоні змінюється, і немовлята можуть відчувати дискомфорт у вухах. Через це вони можуть почати плакати навіть тоді, коли до польоту були абсолютно спокійними.

Колишня бортпровідниця зазначила, що особливо складно доводиться батькам, які подорожують самі з маленькими дітьми. Тож замість претензій до них вона радить пасажирам поставитися до ситуації з розумінням.

9. Не ігноруйте демонстрацію безпеки

Інструктаж із безпеки в літаку є важливою частиною подорожі / © Фото з відкритих джерел

Навіть якщо людина літає часто і бачила інструктаж десятки разів, це не означає, що його можна пропускати.

Різні моделі літаків мають різне розташування аварійних виходів, а пасажир може опинитися на борту літака, який відрізняється від звичного. Тому перед зльотом варто хоча б звернути увагу на найближчий аварійний вихід і правила використання рятувального обладнання.

Кілька хвилин уваги до інструктажу можуть мати значення у надзвичайній ситуації.

Що ще радять пасажирам бортпровідники

Пасажирські звички вже неодноразово ставали темою відвертих розповідей членів екіпажу. Бортпровідники назвали звички, які можуть сповільнювати посадку та навіть затримувати виліт: серед них самовільна зміна місця, хаос із ручною поклажею та відвідування туалету в невдалий момент.

Окремо екіпаж звертає увагу на гігієну. Бортпровідники назвали найбрудніше місце в салоні — кишеню на спинці крісла, куди пасажири часто складають сміття та особисті речі.

Є й питання гучного контенту. Деякі авіакомпанії посилюють правила щодо використання навушників, адже звук із телефонів та інших ґаджетів може заважати іншим пасажирам. Зокрема, United Airlines передбачила санкції для тих, хто відмовляється використовувати навушники під час перегляду відео або прослуховування аудіо.

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