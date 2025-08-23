Туристка натрапила на перлини віком близько 100 мільйонів років

Унікальні перлини виявили ще 2019 року / © Pixabay

В австралійському штаті Квінсленд виявили скам’янілі перлини віком близько 100 мільйонів років.

Про це повідомляє ABC.

Дорогоцінна знахідка діаметром майже два сантиметри була виявлена в районі Річмонда, відомому значними палеонтологічними відкриттями.

Професор Грегорі Вебб з Університету Квінсленду, який два роки верифікував артефакт, назвав його «неймовірно цінним з наукового погляду».

Перлина утворилася всередині раковини гігантського молюска Inoceramus, що мешкав у внутрішньому морі Ероманга, яке 100 мільйонів років тому покривало територію сучасної Австралії.

Завдяки мінеральному складу скам’янілість збереглася практично без змін. Туристка виявила артефакт 2019 року під час розкопок музею Кронозавр Корнер, де добровольці допомагають у пошуках копалин.

«Це лише третя підтверджена доісторична перлина в Австралії і перша такого розміру», — зазначив Вебб.

Дві попередні знахідки, зроблені в Кубер-Педі, були меншими.

Вчені використовували високотехнологічний аналіз вивчення внутрішньої структури без пошкодження зразка. Наразі артефакт виставлений у музеї Річмонда.

