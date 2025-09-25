Туристку депортували через кілька хвилин після початку відпустки: що сталося

Літак / © pexels.com

Шокуючий інцидент стався з британською відпочивальницею Ребеккою МакКаррі під час подорожі до Марокко. Жінка забула свій паспорт на сидінні літака авіакомпанії Ryanair, що обернулося для неї 11 годинами жаху, допитами «залякуючої» поліції та зрештою — депортацією.

Про це пише Express.

22-річна Ребекка, зрозуміла, що забула паспорт у салоні літака, протягом п’яти хвилин після виходу на злітно-посадкову смугу Марракеша. Вона негайно звернулася до персоналу аеропорту, але їй не дозволили повернутися на борт, щоб самостійно забрати документ.

Незважаючи на прохання, співробітники Ryanair пізніше повідомили, що вони «обшукали весь літак», але нічого не знайшли.

«Я просто знала, що це неможливо», — заявила Ребекка.

І її слова підтвердилися: пізніше паспорт був знайдений пасажирами, які летіли зворотним рейсом, саме там, де вона його залишила. Це ставить під сумнів заяви авіакомпанії про ретельний обшук.

Допит, приниження та депортація через 11 годин

Після того, як Ребекка залишилася без документа, її забрали та почали допитувати четверо прикордонних поліцейських. Жінка стверджує, що правоохоронці були «нечемними», «залякували» її та «сміялися» з її стану.

22-річна Ребекка, що загубила паспорт / © Фото з відкритих джерел

Через сильний стрес та біль, Ребекка кілька разів непритомніла, але, за її словами, її скарги були проігноровані через те, що вона «виглядала фізично здоровою». Їй повідомили, що на рейс для депортації до Единбурга доведеться чекати щонайменше п’ять днів, хоча літак, на якому вона прибула, ще стояв на злітно-посадковій смузі.

Після приблизно трьох годин допиту її залишили чекати своєї долі у закладі швидкого харчування, де вегетаріанці Ребецці запропонували курку. Жінка змушена була схитрувати, сказавши поліції, що зв’язалася з імміграційним адвокатом. Після цього її негайно депортували до аеропорту Манчестера.

У своїй заяві Ryanair підтвердив, що пасажирка «загубила свій паспорт на борту» і їй згодом було «справедливо відмовлено у в’їзді до країни». Авіакомпанія зазначила, що передала знайдений пізніше паспорт до бюро знахідок в аеропорту Единбурга.

Ребекка ж заявила, що витратила понад місяць, намагаючись повернути документ, і зрештою їй довелося самій їхати в аеропорт і платити 30 фунтів стерлінгів. Жінка стверджує, що через відсутність прямого зв’язку з авіакомпанією не змогла подати скаргу, і цей жахливий досвід викликав у неї сильне занепокоєння та страх знову літати.

