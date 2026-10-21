Туристи виявили останки гігантського іхтіозавра віком 174 млн років під час прогулянки пляжем (фото)

Іхтіозавр / © Twitter / Rutland Water Nature Reserve

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Пара туристів із Бельгії під час прогулянки пляжем у графстві Дорсет на півдні Англії випадково натрапила на рештки гігантського іхтіозавра, який жив близько 174 млн років тому.

Про це пише Daily Mail.

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Мішель Пліссар і Карін Крістенс прогулювалися узбережжям поблизу міста Брідпорт, коли помітили виступ скельної породи з піску. Придивившись уважніше, вони побачили кілька фрагментів кісток, що виступали з оголеного шару пісковику.

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Туристи вирішили показати знахідку фахівцям із місцевого центру спадщини узбережжя Чармут. За словами палеонтолога Філа Девідсона, який працює в центрі, пара прийшла до нього близько трьох років тому.

Рештки іхтіозавра Фото Daily Mail.

«Вони знали, що ми не повіримо, якщо просто скажуть, що знайшли щось справді особливе, тому принесли із собою один із фрагментів кістки, який уже відокремився», — розповів Девідсон.

Він зізнався, що був здивований знахідкою, адже ця ділянка узбережжя не відома великою кількістю решток іхтіозаврів.

Іхтіозавр

Чому знахідка виявилася унікальною

Іхтіозаври — це морські рептилії, які дихали повітрям і зовні нагадували сучасних дельфінів. Вони з'явилися приблизно 250 млн років тому й упродовж тривалого часу були одними з головних хижаків морів.

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На території Великої Британії їхні скам'янілості найчастіше знаходять уздовж Юрського узбережжя — ділянки завдовжки близько 95 миль (153 км) на півдні Англії.

Однак рештки, виявлені бельгійськими туристами, залягали в породах формації Брідпорт-Сендс. Вони приблизно на 20 млн років молодші за геологічні відклади, у яких зазвичай знаходять іхтіозаврів.

Коли місцеві палеонтологи прибули на місце, вони підтвердили припущення туристів. У шарі пісковику збереглися майже повні рештки величезного доісторичного хижака.

Науковці з Брістольського університету визначили вік скам'янілості — близько 174 млн років. Це означає, що іхтіозавр жив на узбережжі давньої Британії приблизно на 9 млн років пізніше, ніж відбувся катастрофічний етап, який, як вважали вчені, призвів до зникнення цих тварин.

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Іхтіозаври виникли в тріасовому періоді. Їхні предки належали до рептилій, які після мільйонів років життя на суші знову пристосувалися до морського середовища. Представники цієї групи суттєво відрізнялися за розмірами: серед них були як одні з найбільших тварин на Землі, так і невеликі спритні хижаки, що полювали на мілководді.

Скам'янілості довелося рятувати від штормів

Виявлення решток стало лише початком роботи. Оскільки знахідку зробили взимку, палеонтологи мали діяти швидко: сильні шторми та мінлива погода могли зруйнувати породу й рознести кістки вздовж пляжу.

«Це завжди своєрідна гонитва з часом. Природні сили відкривають ці скам'янілості, але водночас і руйнують їх», — пояснив Девідсон.

За його словами, без своєчасного втручання рештки могли розсипатися на дрібні фрагменти, які згодом перетворилися б на гальку та пісок.

Команді довелося докласти значних фізичних зусиль, щоб витягти важкі плити пісковику з кістками й перемістити їх у безпечне місце. Після цього місцеві фахівці з підготовки скам'янілостей очистили рештки від зайвої породи, а матеріали передали до Брістольського університету для наукового дослідження.

Тепер знахідку готують до публічного показу. Цими вихідними скам'янілість мають виставити в місцевому музеї Брідпорта.

Девідсон назвав цей результат одним із найкращих можливих сценаріїв: рештки вдалося зберегти, професійно підготувати й науково описати у співпраці з університетом. Згодом їх передали місцевому музею, де вони зможуть зацікавити відвідувачів історією доісторичного життя.

За словами палеонтолога, ця історія почалася з того, що скам'янілості вдалося врятувати від моря.

Нагадаємо, раніше також йшлося про те, що іхтіозаври жили 202 млн років тому разом з динозаврами, розміром з два автобуси (близько 25 м). Вони були найбільшими за всю історію існування на землі.

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