Тверде авокадо стане м’яким за 3 хв - зробіть один простий трюк
Тверде авокадо може дозріти саме, але йому можна допомогти
Тверде авокадо може дозрівати природним шляхом протягом кількох днів. Однак, якщо вам потрібний ідеальний фрукт негайно, існує кілька легких і простих способів - як це зробити.
Як розм'якшити зелений авокадо, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Найшвидший метод - три хвилини. Метод з окропом та алюмінієвою фольгою:
щільно загорніть авокадо в алюмінієву фольгу - так, щоб досередини не потрапила вода;
закип’ятіть воду;
у глибоку миску налийте кип’ячену воду та покладіть туди замотане у фольгу авокадо - аби рідина повністю покрила фрукт;
через 3-5 хвилин вийміть авокадо з води та дайте трохи охолонути.
Авокадо стане м’яким. Однак такий фрукт швидше втрачає свіжість, а тому найкраще з’їсти його відразу.
