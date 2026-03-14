Тверде авокадо стане м’яким за 3 хв - зробіть один простий трюк

Тверде авокадо може дозрівати природним шляхом протягом кількох днів. Однак, якщо вам потрібний ідеальний фрукт негайно, існує кілька легких і простих способів - як це зробити.

Найшвидший метод - три хвилини. Метод з окропом та алюмінієвою фольгою:

щільно загорніть авокадо в алюмінієву фольгу - так, щоб досередини не потрапила вода;

закип’ятіть воду;

у глибоку миску налийте кип’ячену воду та покладіть туди замотане у фольгу авокадо - аби рідина повністю покрила фрукт;

через 3-5 хвилин вийміть авокадо з води та дайте трохи охолонути.

Авокадо стане м’яким. Однак такий фрукт швидше втрачає свіжість, а тому найкраще з’їсти його відразу.

