Твердий сир засох: простий спосіб, щоб "реанімувати" продукт за 30 хвилин

Як відновити старий сир, який вже підсох? Виявляється, можна не відрізати частину, яка затверділа. Існує інший спосіб, щоб "реанімувати" продукт.

Після цього продукт стане таким же смачним, як був раніше. І щоб "реанімувати" сир, що засох, вам знадобиться всього лише одна рідина. Вона є практично в кожному холодильнику. Але, навіть, якщо її ви не знайдете на кухні, то вона коштує копійки.

Мова йде про молоко. Візьміть достатньо глибоку миску, покладіть в неї сир, який засох, налийте зверху молоко так, щоб воно повністю покрило продукт.

Залишіть на 30 хвилин, а потім дістаньте сир, протріть насухо чистим паперовим рушником і покладіть у холодильник. Вже після того, як ви відріжете перший шматок сиру, зрозумієте, що він знову став м'яким і свіжим.

Що потрібно знати про зберігання твердого сиру

Як реанімувати сир, що засох / Фото: Unsplash

На жаль, тверді сири мають властивість підсихати. Особливо часто таке трапляється, якщо їх неправильно зберігати. Тож, що потрібно знати?

Ключовою є правильна температура. Тверді та напівтверді сири найкраще зберігаються за температури 6-8 градусів.

Також важливим є місце зберігання. Найкраще, якщо ви будете зберігати цей продукт далеко від інших. Так ви зможете уникнути неприємного змішування запахів, що зіпсують весь смак сиру. Найкраще загорнути твердий сир у бавовняну тканину чи вологий паперовий рушник. Завдяки цьому продукт зберігатиметься свіжим довше.

Як зрозуміти, що сир зіпсувався

Якщо продукт довгий час лежав у холодильнику у відкритій упаковці і ви сумніваєтесь, що він ще їстівний, це можна легко перевірити.

Передусів, вам допоможе ваш нюх. Запах сиру повинен бути слабким, ледь помітним, не відрізнятися від природнього. Якщо ви помітили, що запах змінився, краще продукти викинути у смітник.

Зверніть увагу і на зовнішній вигляд сиру. Якщо ви помітили на ньому білі чи сині плями, це свідчить про появу плісняви. Пам'ятайте, навіть відрізавши шматок, який зіпсувався, ви не врятуєте решту продукту. Такий сир краще також якнайшвидше викинути.

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