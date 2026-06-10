"Тихий вбивця": тренер попередив про небезпечний продукт, який непомітно збільшує вагу

Схуднення / © Pixabay

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Сама по собі кухонна сіль не містить калорій і не збільшує кількість жиру в тілі, проте її надмірне споживання притуплює смакові рецептори та змушує людину переїдати. Через це здорова їжа здається прісною, що спонукає до вибору більш калорійних продуктів.

Про це розповів професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

Як сіль впливає на організм людини?

«Твоя талія може розширятись з тисячі і однієї причини: коли ти глибоко втягуєш повітря в легені, коли ти добре напхався матусиними варениками, коли ти носиш в животі життя і, звісно, коли кількість жиру в твоєму тілі збільшується. Сьогодні про останнє. Так як жирова тканина — то є запаси енергії організму, вона буде збільшуватись, якщо енергії надходить в тіло забагато», — зазначив фітнес-тренер.

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За його словами, у солі немає калорій, тому від неї самої не гладшають. Проте люди від народження люблять солоне, і цим користуються виробники їжі. У готові продукти (наприклад, чипси чи ковбасу) вони додають ідеальну пропорцію солі, цукру та жиру, щоб нам було максимально смачно і хотілося їсти ще більше.

«Якщо довго їсти пересолену їжу… вона перестає здаватись пересоленою. Смакові рецептори в ротовій порожнині в результаті бомбардування натрій-хлором „притуплюються“. З „притупленим“ відчуттям солоного, нормальна їжа здається прісною. Овочі не смакують, гречка прісна», — пояснив Віктор Мандзяк.

Він додав, що через знижену чутливість рецепторів людина або щедріше досолює натуральні страви, або повністю переходить на шкідливі снеки та ковбаси. Таку їжу хочеться їсти постійно, незалежно від відчуття голоду.

«Людина просто відмовляється їсти натуральну цільну їжу, повністю переходячи на ультраперероблені снеки і ковбаси, які більш калорійні, більш смачні, які хочеться їсти ше, ше і ше, не важливо, голодний ти, чи ситий. От тут і зв’язок солі (а точніше „сольової крайності“) з розширенням талії», — підкреслив експерт.

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Що робити у цьому випадку?

Для вирішення цієї проблеми фахівець радить поступово зменшувати кількість солі в раціоні. З часом смакові рецептори відновлять свою чутливість, здорова цільна їжа знову почне смакувати, а загальна калорійність раціону природно знизиться, що позитивно вплине на фігуру.

«Добова норма кухонної солі — до 5 грамів. Пам’ятай, що більшість її ти можеш отримувати з готових продуктів харчування, особливо всяких снеків і напівфабрикатів. Мінімізуючи таку їжу в раціоні, ти одним ударом замочиш трьох зайців: знизиш дозу солі в раціоні, знизиш калорійність раціону, зробиш своє харчування більш здоровим», — підсумував Віктор Мандзяк.

Як схуднути правильно — корисні поради:

Нагадаємо, схуднення часто асоціюється із постійним відчуттям голоду, проте експерти знайшли простий вихід. Відомий тренер розкрив секрет грибної клітковини, яка взагалі не додає організму зайвої енергії, але чудово заповнює шлунок.

Раніше ми писали, що авокадо є важливим в раціоні тих, хто прагне схуднути. Завдяки вмісту корисних жирів і клітковини воно сприяє тривалому відчуттю ситості та допомагає контролювати апетит.

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