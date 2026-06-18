Тисячі кліщів можуть ховатися просто біля вашого будинку: де шукати яйця паразитів

Кліщ / © pixabay.com

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Непомітна темна маса, схожа на желе або ікру, може виявитися осередком майбутньої навали кліщів. Фахівці попереджають, що такі кладки яєць нерідко з’являються не лише в лісах, а й безпосередньо на присадибних ділянках та садах.

Про це повідомило видання Fakt.

Після того як самка кліща насичується кров’ю, вона відкладає від кількох сотень до кількох тисяч яєць. Зовні такі кладки мають вигляд темної желеподібної маси, яка схожа на ікру.

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Для розмноження кліщі обирають місця з підвищеною вологістю та мінімальним доступом сонячного світла. Найчастіше яйця можна виявити серед опалого листя, у густій рослинності, біля коренів дерев або в заглибленнях і тріщинах кори, де довше зберігається волога.

Водночас сприятливі умови для паразитів є не лише в природних екосистемах. Фахівці звертають увагу, що кладки дедалі частіше знаходять на присадибних ділянках. До зон підвищеного ризику належать дерев’яні тераси, сараї, альтанки, затінені куточки саду, простір під вуличними меблями, а також ділянки з високою травою та шаром торішнього листя.

Наявність яєць сама по собі не становить безпосередньої загрози для людини. Однак вона свідчить про те, що найближчим часом на цій території може з’явитися велика кількість личинок.

Саме тому спеціалісти радять регулярно оглядати ділянки навколо будинку, особливо затінені та вологі місця. Якщо кладку яєць все ж виявили, не варто торкатися її руками. Для боротьби з паразитами рекомендують використовувати спеціалізовані засоби або звертатися до відповідних служб.

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Знизити ризик появи кліщів допомагає регулярний догляд за територією. Скошування трави, прибирання листя, обрізання кущів і усунення надмірно вологих зон роблять подвір’я менш привабливим для розмноження паразитів і допомагають стримувати їхнє поширення.

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Нагадаємо, експерти повідомили, що кліщі найчастіше ховаються у вологих і затінених місцях — серед опалого листя, високої трави та густих чагарників. Найдієвішим способом зменшити ризик появи паразитів вони назвали комплексний догляд за ділянкою та усунення сприятливих для них умов.

Раніше ми повідомляли, що допомогти зменшити кількість кліщів на присадибній ділянці можуть шовковисті кури, або силки. За словами власників цих декоративних птахів, вони активно шукають корм у траві та клумбах, водночас поїдаючи кліщів, равликів та інших дрібних шкідників.

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