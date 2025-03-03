Тюфтелі розвалюються під час смаження: запам'ятайте три прості хитрощі — і результат буде ідеальним

Не кожному вдається приготувати тюфтелі, щоб вони були соковитими й апетитними. Проте є простий спосіб це виправити!

Майстри кулінарії розкрили три секрети, які зроблять тюфтелі досконалими.

Якість тюфтелів багато в чому залежить від вибору м’яса та способу його подрібнення. Щоб фарш мав ідеальну текстуру, рекомендується двічі пропускати його через м’ясорубку з дрібною решіткою.

Яйця не є обов’язковим інгредієнтом, але вони допомагають зробити масу щільнішою й еластичнішою – використовувати їх чи ні, вирішувати вам. Якщо додаєте рис, використовуйте його сирим, а не відвареним. Для панірування чудово підійдуть борошно або крохмаль.

Щоб фарш став більш ніжним і пишним, додайте до нього трохи холодної води – це допоможе білкам набухнути. Оптимальна кількість – приблизно 50–70 грамів рідини на 1 кілограм м’ясної маси.

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