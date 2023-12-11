Тюль стане білішим за сніг: допоможе копійчаний засіб, що є на кожній кухні

Тюль створює в нашій оселі атмосферу затишку й тепла. Але проблема в тому, що він дуже швидко брудниться. І вже через деякий час від гарного білосніжного тюлю залишається сіра маса, яка ще й не хоче відбілюватися. Проте є прекрасний підручний засіб, який впорається з цією проблемою і поверне тюлю первозданний вигляд. Розповідаємо, чим можна швидко й легко відбілити тюль.

Як легко відбілити тюль: дієвий метод, перевірений часом

Спочатку потрібно замочити тюль у воді, температура якої повинна бути в середньому 30 градусів. Через годину воду потрібно буде змінити, бо вона вже напевно стане сірою та каламутною. Потім насипте в тазик п’ять літрів чистої води і додайте туди п’ять ложок харчової соди. Ретельно розмішайте содовий розчин і залиште в ньому тюль ще на годину.

Потім потрібно витягнути тюль із содового розчину і прополоскати у воді кімнатної температури. Тепер необхідно відправити тканину пратися в машинці, додавши прямо в барабан трохи гелю для миття посуду. Порошок у цьому випадку не потрібен. Пральну машинку варто переключити на режим синтетики, температура повинна бути 30 градусів, а відтискання краще вимкнути.

Після прання ви будете неймовірно здивовані – ваш тюль просто сяятиме від чистоти. Тканина матиме свій білосніжний первозданний вигляд і милуватиме око своєю красою ще довгий час.

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