Тюль завжди буде білосніжним і не жовтітиме: як повернути тканині первозданний колір

Якщо тюль пожовтів чи став сірим, є кілька дієвих народних способів, які повернуть тканині білосніжний колір.

Білий тюль на вікнах має дорогий і розкішний вигляд. Але з часом він втрачає свій бездоганний білосніжний колір, стає жовтим чи сіруватим. Це трапляється від дії сонячних променів та пилу, що потрапляють на тюлеві штори. Втім, є маленька хитрість, про яку мало хто знає, яка допоможе зберегти первозданний білий колір тканини. Розповідаємо, як захистити тюль від жовтизни і що робити, якщо тканина втратила свій білосніжний колір.

Як правильно зберігати тюль, щоб він не жовтів

Щоб тюлева тканина не втрачала своєї первозданної краси та білосніжного кольору, її треба правильно зберігати. Оскільки навіть у шафі тюль може пожовкнути чи посіріти.

Перед тим, як покласти тюль на зберігання, треба добре випрати та висушити тканину. Потім, щоб захистити тканину від впливу пилу, променів та повітря, необхідно загорнути її у темний папір і покласти глибоко у шафу. Це треба для того, щоб сонячні промені не потрапляли на тканину. Оскільки під дією денного світла темні матеріали вигорають, а світлі стають сірими чи жовтими.

Як відбілити тюль: дієві народні методи, що повернуть первозданний колір тканині

Якщо вже так сталося, що ваш улюблений тюль змінив колір, не варто поспішати застосовувати хімічні агресивні відбілювачі. З цим завданням на відмінно впораються підручні засоби, які не шкодитимуть тканині.

Сода. Такий спосіб відбілювання врятує тюль від сірості. Треба розвести у теплій воді 50 грамів прального порошку і 2 столові ложки соди. Залиште фіранки у розчині на тридцять хвилин. Потім дістаньте тюль з води і виперіть як зазвичай.

Такий спосіб відбілювання врятує тюль від сірості. Треба розвести у теплій воді 50 грамів прального порошку і 2 столові ложки соди. Залиште фіранки у розчині на тридцять хвилин. Потім дістаньте тюль з води і виперіть як зазвичай. Лимонна кислота. Щоб відбілити пожовклий тюль, налийте в тазик теплої води, засипте туди 2 пакетика лимонної кислоти і замочіть у цьому розчині тканину на 2 години. Лимонна кислота допоможе позбутися плям і повернути тюлю первозданний білий колір.

Щоб відбілити пожовклий тюль, налийте в тазик теплої води, засипте туди 2 пакетика лимонної кислоти і замочіть у цьому розчині тканину на 2 години. Лимонна кислота допоможе позбутися плям і повернути тюлю первозданний білий колір. Зеленка. Аптечний препарат також допоможе впоратися із проблемою жовтизни. Для цього треба розвести 30 крапель зеленки у пів літрі води, потім вилити розчин у тазик із чистою теплою водою. Тримати в цьому розчині тюль треба не більше десяти хвилин. Але варто пам’ятати, що перед замочуванням у зеленку, фіранки треба випрати.

Аптечний препарат також допоможе впоратися із проблемою жовтизни. Для цього треба розвести 30 крапель зеленки у пів літрі води, потім вилити розчин у тазик із чистою теплою водою. Тримати в цьому розчині тюль треба не більше десяти хвилин. Але варто пам’ятати, що перед замочуванням у зеленку, фіранки треба випрати. Сіль. Це один із найдешевших засобів для відбілювання тюлю. На 5 літрів води треба 5 столових ложок солі, туди додати 3 столові ложки прального порошку і замочити штори у цьому розчині на ніч. На ранок треба вийняти тюль і випрати як зазвичай. Таку процедуру можна робити перед кожним пранням.

Це один із найдешевших засобів для відбілювання тюлю. На 5 літрів води треба 5 столових ложок солі, туди додати 3 столові ложки прального порошку і замочити штори у цьому розчині на ніч. На ранок треба вийняти тюль і випрати як зазвичай. Таку процедуру можна робити перед кожним пранням. Нашатирний спирт і перекис водню. Такий спосіб відбілювання підійде навіть для кухонних фіранок, що пожовтіли від пилу та жиру. Для цього треба 3 столові ложки перекису і 2 столові ложки нашатирного спирту змішати у десяти літрах теплої води. Треба замочити у цьому розчині тюль на 30 хвилин, опісля прополоскати фіранки та висушити.

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